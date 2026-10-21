Adidas erwartet nach Rekordquartal mehr Gewinn - Zollerstattung hilft

München, ⁠20. Okt (Reuters) - Der weltweit zweitgrößte Sportartikelkonzern Adidas schraubt seine Gewinnprognose für das laufende Jahr nach einem Rekordquartal nach oben. Das Unternehmen aus ‌Herzogenaurach peilt nun ein Betriebsergebnis von 2,5 Milliarden Euro an, 200 Millionen mehr als ⁠bisher ⁠erwartet, wie Adidas am Dienstagabend mitteilte. Dabei profitiert der Konzern auch von der Rückerstattung von US-Einfuhrzöllen von rund 200 Millionen Euro, die ein Gericht für unzulässig erklärt ‌hatte. Weitere 100 Millionen ‌Euro resultierten daraus, dass Adidas seine Ware mit weniger Rabatten verkaufen konnte als gedacht. Das ⁠habe negative Wechselkursentwicklungen mehr als wettgemacht. Dafür ‌werde man im vierten ⁠Quartal rund 100 Millionen Euro mehr investieren als geplant.

An der Prognose eines Umsatzwachstums von währungsbereinigt neun bis zehn Prozent ‌hält Adidas fest. ⁠Im dritten Quartal stieg ⁠der Umsatz um neun Prozent auf 7,25 Milliarden Euro, währungsbereinigt waren es sieben Prozent. Das Betriebsergebnis schnellte um 37 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro - der höchste Quartalsgewinn der Firmengeschichte.

(Bericht von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)