Agile Robots baut Nvidia-Version seines humanoiden Roboters

Frankfurt, 21. ⁠Okt (Reuters) - Das deutsche Startup Agile Robots bringt in Kooperation mit Nvidia eine spezielle Version seines humanoiden Roboters auf den Markt. Der "Agile One SN" sei ‌für den Betrieb mit der KI-Software von Nvidia vorkonfiguriert, erläuterte Agile-Chef Zhaopeng Chen in einem am ⁠Mittwoch ⁠veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Darüber hinaus verfüge er im Vergleich zum Standardmodell "Agile One S" über spezielle Hände mit jeweils fünf Fingern. Dies alles ermögliche es Entwicklern, deutlich schneller mit ‌ihrer Arbeit zu beginnen und ‌Roboter für einen späteren Einsatz zu trainieren, ergänzte Spencer Huang, Produktchef für Robotik bei Nvidia und Sohn ⁠des Konzernchefs Jensen Huang.

Der etwa 1,4 Meter große ‌und 43 Kilogramm schwere zweibeinige ⁠Roboter sei vor allem für Forschungslabore gedacht, sagte Chen. Für 2027 rechne er mit der Produktion von 1000 bis 2000 "Agile One ‌SN". Im darauffolgenden Jahr ⁠dürfte diese Zahl weiter ⁠steigen.

Agile Robots bietet neben humanoiden Robotern auch traditionelle Industrieroboter an. Das Startup will seinen Umsatz 2026 auf etwa 640 Millionen Euro verdoppeln. Zu seinen Investoren zählen neben dem Chipkonzern Nvidia, die japanische Beteiligungsgesellschaft Softbank und der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi.

(Bericht von Hakan ErsenRedigiert von Scot W. StevensonBei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)