AKTIE IM FOKUS 2: FMC schwach - UBS sieht US-Reformpapier als immenses Risiko

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

(Neu: mehr Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt merklich erholten Aktien von FMC sind am Mittwoch wieder eingeknickt. Die Papiere des Dialysespezialisten rutschten zeitweise um mehr als vier Prozent ab, nachdem sie sich zuletzt um rund zehn Prozent von ihrem Monatstief abgesetzt hatten. An der einfachen 200-Tage-Linie lief sich die Erholung aber fest.

Zum Thema wurden Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen, die der UBS-Experte Graham Doyle einen "neuen und enormen Sorgenfaktor" nannte.

In dem entsprechenden Papier der Behörde werde die mangelnde Konkurrenz kritisiert, sodass laut Doyle Maßnahmen zugunsten stärkeren Wettbewerbs zu befürchten seien. Zudem würden Defizite in Transplantationspraxis und Präventionsmaßnahmen angesprochen. Eine Verbesserung hier könnte letztlich zu geringeren Patientenzahlen in der Dialyse führen, so Doyle. Letztere sind schon länger ein Belastungsfaktor für FMC.

Ein weiterer Experte äußerte sich ähnlich. Mit den Plänen wolle die Trump-Regierung die Vormachtstellung von FMC und DaVita auf dem US-Dialysemarkt angehen. Sie kämen auf 74 Prozent Marktanteil. Die Davita-Aktien hatten am Vortag wegen der Neuigkeiten schon sechs Prozent an Wert verloren./ag/tih/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Fresenius Medical Care
UBS
FMC Corp.
Fresenius Medical Care (ADR)
DaVita HealthCare Partners

Das könnte dich auch interessieren

Aktie unter Druck
UBS sieht US-Reformpapier als immenses Risiko für FMCheute, 06:56 Uhr · dpa-AFX
UBS sieht US-Reformpapier als immenses Risiko für FMC
Wertpapierdienstleistungen
Unicredit plant Rückkauf von Sparte der Societe Generalegestern, 05:49 Uhr · Reuters
Unicredit plant Rückkauf von Sparte der Societe Generale
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Schwächster „Mag Seven“-Wert
Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächeltgestern, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzengestern, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen