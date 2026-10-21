AKTIE IM FOKUS: Carrefour-Kurs bricht ein - Prognose wegen Unruhen gekappt

dpa-AFX · Uhr
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PARIS (dpa-AFX) - Aktien von Carrefour sind am Mittwoch im frühen Handel eingebrochen. Zuletzt fiel der Wert um elf Prozent. Die Aktie sank damit auf die tiefsten Stände seit Februar, nachdem sie sich in den vergangenen Monaten seitwärts bewegt hatte. Die französische Supermarktkette hatte am Vorabend wegen der Unruhen in Frankreich seine Prognosen für das Gesamtjahr gesenkt.

Die Analysten von Jefferies sprachen von einem überraschend gesenkten Ausblick des französischen Einzelhändlers. Entsprechend werde die Prognose für den operativen Gewinn (Ebit) um 6,5 Prozent reduziert. Das schwächere Geschäft in Frankreich und die gedämpfte Konsumlaune in Brasilien weckten Sorgen über die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens./mf/jha/

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