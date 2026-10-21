AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim auf Siebenmonatshoch - Ananym Capital eingestiegen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktie von CTS Eventim ist angesichts des Einstiegs eines aktivistischen Investors am Mittwochnachmittag auf den höchsten Stand seit sieben Monaten gesprungen. Zuletzt ging es um 5,5 Prozent auf 65,10 Euro hoch. JPMorgan-Analystin Lara Simpson sprach von einem "willkommenen Kurstreiber" für die Aktie. Damit versuchen die CTS-Aktien auch den Ausbruch aus der jüngsten Handelsspanne.

Die in New York ansässige Firma Ananym Capital Management ist beim Eventveranstalter und Ticketanbieter eingestiegen. Charlie Penner, Mitbegründer und Leiter des Bereichs "Engagement" bei Ananym, sieht laut der Nachrichtenagentur Bloomberg mehrere Hebel zur weiteren Wertschöpfung für den MDax -Konzern: etwa durch neue Verträge für Veranstaltungsstätten, den Einsatz agentischer KI oder auch Aktienrückkäufe. Das Engagement von Ananym bei CTS sei "freundschaftlich", sagte er außerdem./ck/mis

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