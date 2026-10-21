AKTIE IM FOKUS: EssilorLuxottica mit Kurssprung - Zahlen dämpfen Sorgen

PARIS (dpa-AFX) - Aktien von EssilorLuxottica sind am Mittwoch im frühen Handel deutlich gestiegen. Mit einem Kurssprung von über elf Prozent gelang dem Wert ein Befreiungsschlag nach der schwachen Entwicklung im laufenden Jahr. Allerdings ist die Aktie noch immer nur etwas mehr als halb so viel wert wie noch im Oktober des Vorjahres.

Die Analysten der Citibank sprachen von besser als erwarteten Umsätzen im dritten Quartal. Die Entwicklung im Kerngeschäft dämpfe Bedenken, dass sich der Markt abschwäche und die Nachfrage der Verbraucher abebbe. Die Aktie bleibe ein Kauf und bewege sich am untersten Ende der historischen Bewertung.

Die Experten von Bernstein verwiesen darauf, dass sämtliche Absatzregionen Wachstum verzeichnet und über den Konsensschätzungen gelegen hätten./mf/jha/