Aktie unter Druck

UBS sieht US-Reformpapier als immenses Risiko für FMC

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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(dpa-AFX) - Die zuletzt merklich erholten Aktien von FMC sind am Mittwochmorgen vorbörslich wieder eingeknickt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere des Dialysespezialisten um 4,5 Prozent unter ihren Xetra-Schluss vom Vorabend.

Der UBS-Experte Graham Doyle nannte die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen einen "neuen und enormen Sorgenfaktor".

In dem entsprechenden Papier der Behörde werde die mangelnde Konkurrenz kritisiert, sodass laut Doyle Maßnahmen zugunsten stärkeren Wettbewerbs zu befürchten seien. Zudem würden Defizite in Transplantationspraxis und Präventionsmaßnahmen angesprochen. Eine Verbesserung hier könnte letztlich zu geringeren Patientenzahlen in der Dialyse führen, so Doyle. Letztere sind schon länger ein Belastungsfaktor für FMC./ag/jha/

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