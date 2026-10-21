Tonies auf Rekordhoch - Auch Nuways optimistisch vor Zahlen

Die Aktien von Tonies haben am Mittwoch mit dem Sprung auf ein Rekordhoch von 14,60 Euro an den jüngst schwungvollen Ausbruch aus der Konsolidierung seit Juni angeknüpft. Am späten Nachmittag legten sie im Nebenwerteindex SDax noch um 2,7 Prozent auf 14,38 Euro zu.

Erst am Vortag hatte Analyst Sinan Doganli von der Investmentbank Oddo BHF sein Kursziel in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 12. November auf 17,50 Euro aufgestockt und seine positive Empfehlung entsprechend beibehalten. Der Experte ist optimistisch, dass der Absatz der Tonie-Unterhaltungsboxen stärker als erwartet ausfallen könnte. Die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr seien relativ einfach zu toppen, nachdem die aktuelle Generation Toniebox zwei in Deutschland, Österreich und der Schweiz erst Mitte September 2025 ins Rennen gegangen sei und in anderen Regionen sogar noch später. Zudem sieht er Auftrieb durch die neuen Inhalte.

Am Mittwoch zog Analyst Christian Sandherr von NuWays nach. Auch er blickt zuversichtlich auf die anstehenden Quartalszahlen und rechnet mit einer robusten Nachfrage. Bedacht werden sollte auch, dass das dritte Quartal von den Einkäufen der Einzelhändler vor der Weihnachtssaison geprägt sei. Daher würden die Zahlen mehr über das Vertrauen des Handels in das Weihnachtssortiment aussagen als über die Nachfrage der Endverbraucher. Sandherr bleibt bei einem Kursziel von 18,50 Euro und einer "Buy"-Einstufung.