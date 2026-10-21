Aktien Asien: Technologiewerte erholen sich von Vortagesverlusten

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Dabei überwogen allerdings die Gewinner.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Käufe im Technologiesektor. "Besser als erwartete Quartalszahlen und ein überzeugender Ausblick auf die weiteren KI-Investitionen haben die Stimmung an der Wall Street und anschließend auch an den asiatischen Börsen spürbar aufgehellt", ergänzte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Die Hoffnung wächst, dass der milliardenschwere Investitionszyklus im KI-Sektor trotz der zuletzt aufgekommenen Zweifel weiterhin intakt ist."

In Korea zog die am Vortag unter Druck gekommene Aktie des Börsenneulings Elice, eines Anbieters von Datencentern, wieder stark an. Zudem erholten sich die Schwergewichte Samsung und SK Hynix von ihren vorherigen Abgaben. Der Kospi kletterte um 3,3 Prozent.

Auch der japanische Leitindex Nikkei 225 lag im Plus und gewann 0,9 Prozent auf 64.621,24 Punkte. Hier waren ebenfalls Technologiewerte gefragt. Das Wachstum der japanischen Exporte hatte im September zwar nicht ganz den Erwartungen entsprochen, blieb aber insgesamt auf hohem Niveau. Die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten, dass der Anstieg den 13. Monat in Folge angehalten habe. Zudem habe die hohe Nachfrage nach Halbleitern im Zuge des Booms um Künstliche Intelligenz das Wachstum gestützt.

Während der australische S&P ASX 200 sich mit einem Plus von 0,16 Prozent auf 8.831,30 Punkten unauffällig entwickelte, scherten die chinesischen Börsen mit leichten Verlusten aus. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen sank um 1,2 Prozent, der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte 0,7 Prozent ein./mf/stk