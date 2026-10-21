Aktien Europa Schluss: Gute Stimmung im Techsektor - EssilorLuxottica stark

dpa-AFX · Uhr
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Mittwoch zugelegt. Sie profitierten von einer guten Stimmung im Technologiesektor angesichts einer starken Quartalsentwicklung des US-Raumfahrt- und KI-Konzerns SpaceX . Der EuroStoxx 50 gewann 1,40 Prozent auf 6.207,52 Punkte, seinen bisherigen Wochenverlust glich er damit aus.

Mit weitem Abstand vorne im Leitbarometer der Eurozone waren die Papiere von EssilorLuxottica mit einem Kursgewinn von 15,5 Prozent. Der Konzern wuchs im dritten Quartal überraschend stark und profitierte von guten Geschäften mit traditionellen Brillen. Die Anteile von SAP legten auf Platz zwei im EuroStoxx um 3,5 Prozent zu. Europas größter Softwarekonzern legt am Abend nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen vor.

Nicht ganz so stark waren am Mittwoch die Leitindizes in Zürich und London. Der Schweizer SMI schloss mit plus 0,51 Prozent auf 14.552,39 Punkte. Für den britischen FTSE 100 stand ein Zuwachs von 0,19 Prozent auf 10.752,88 Zähler zu Buche./ajx/he

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