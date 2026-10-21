Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax trotz KI-Erholung etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch verhalten in den Handel gestartet. Aus der Rückkehr an sein Vortagshoch, die sich vorbörslich noch abgezeichnet hatte, wurde im frühen Handel nichts. Während KI-Werte sich erholten, blieben Anleger in der Breite vorsichtig ob der Unruhen in Frankreich und des Einflusses hoher Energiepreise.

Zuletzt lag der Dax mit 0,16 Prozent im Minus bei 25.265 Punkten. Zur psychologisch wichtigen Marke von 25.000 Punkten blieb der Leitindex damit aber auf Abstand. Der MDax mit den mittelgroßen Werten gab zeitgleich um knapp ein halbes Prozent auf 30.254 Punkte nach.

KI-seitig blieben die Blicke nach Asien gerichtet, wo sich der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 etwas erholen konnten. Der US-Konzern SpaceX hob die Laune mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal. Im Dax wurden Werte mit KI-Bezug wie Infineon oder Siemens Energy davon gestützt./tih/jha/