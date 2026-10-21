AKTIEN IM FOKUS: SpaceX und Supermicro heben Tech-Laune etwas

NEW YORK/FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Positive Nachrichten aus der US-Technologiebranche haben am Mittwoch auch deutschen, europäischen und asiatischen Tech-Aktien etwas Auftrieb gegeben. Am Dienstag nach US-Börsenschluss berichtete der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX , dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. Zudem bestätigte Elon Musk Überlegungen für einen Zusammenschluss von SpaceX mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla . Der Computer- und Serverhersteller Supermicro legte dank der hohen Nachfrage aus der KI-Branche ebenfalls starke Quartalszahlen vor.

Auf der Handelsplattform Tradegate sprangen die SpaceX-Titel vorbörslich umgerechnet um 9 Prozent hoch. Bei Tesla stand ein Plus von 1,5 Prozent zu Buche - das Unternehmen legt an diesem Mittwoch nach dem US-Börsenschluss ebenfalls noch Zahlen vor. Für Supermicro ging es um 12 Prozent hoch.

Im Dax legten die Aktien des Halbleiterkonzerns Infineon um 1,7 Prozent zu. Die Papiere der Chipindustrie-Zulieferer Jenoptik , Suss Microtec und Aixtron zählten zu den Favoriten der Anleger im MDax , ebenso der Infineon-Branchenkollege Elmos . In Europa waren ASML und STMicro gefragt.

Zuletzt hatte sich die Laune der Anleger im KI-Bereich bei immer weiter gestiegenen Marktzinsen merklich verschlechtert. Hauptthema war und ist, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen./gl/ag/stk