Aktien New York: Gewinne - SpaceX mildert KI-Bedenken

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX hat am Mittwoch mit seinen Quartalszahlen die Stimmung an der US-Technologiebörse Nasdaq wieder aufgehellt. Im frühen Handel zog der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,76 Prozent auf 29.714 Punkte an, nachdem er am Vortag erneut anfällig für Verluste gewesen war.

"SpaceX scheint genau das geliefert zu haben, wonach der Markt gesucht hat: den Beweis, dass die Nachfrage im Bereich der KI nach wie vor sehr real ist", sagte Simon Wiersma, Chef-Anlagestratege bei der niederländischen Bank ING.

Der am Dienstag schon starke Leitindex Dow Jones Industrial gewann am Mittwoch weitere 0,19 Prozent auf 52.593 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,32 Prozent auf 7.737 Punkte zu.

Der positiv aufgenommene Quartalsbericht und Fusionsüberlegungen bescherten den Aktien von SpaceX einen Kurssprung von 10,5 Prozent. Am Vortag nach US-Börsenschluss hatte der Konzern berichtet, dass nach einer langen Durststrecke im vergangenen Quartal ein Milliardengewinn erwirtschaftet wurde. Hinzu kam eine überraschend deutliche Umsatzsteigerung.

"Das hat die Stimmung nicht nur gegenüber SpaceX selbst, sondern auch gegenüber dem gesamten KI-Ökosystem verbessert", so Experte Wiersma. Jüngst noch hatten KI-Aktien einen schweren Stand. Marktteilnehmer fragten sich, ob sich die immensen Investitionen im KI-Bereich letztlich auszahlen.

SpaceX-Chef Elon Musk bestätigte zudem Überlegungen für einen Zusammenschluss von SpaceX mit dem ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer und Batteriehersteller Tesla , der an diesem Mittwoch nachbörslich Zahlen vorlegt. Für dessen Aktien ging es zuletzt um 3,7 Prozent nach oben.

Die strategische Logik einer solchen Transaktion, über die schon länger spekuliert wird, bleibt nach Einschätzung von JPMorgan-Analyst Rajat Gupta schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidenden Hürden seien die Zustimmung der übrigen Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta./ajx/he