Allianz-Studie: Ablenkung verursacht mehr Autounfälle als gedacht

München, 21. ⁠Okt (Reuters) - Die Ablenkung von Fahrern durch moderne Bedienfelder oder Touchscreens spielt nach einer Untersuchung der Allianz bei mehr Verkehrsunfällen eine Rolle als gedacht. Ablenkung sei bei mindestens jedem dritten Unfall entweder dessen direkter Auslöser oder ‌zumindest ein entscheidender Faktor, berichtete der Versicherungsriese am Mittwoch in Unterföhring bei München. "Das ist deutlich häufiger als bislang angenommen", sagte Frank Sommerfeld, ⁠der Chef ⁠der deutschen Sachversicherungs-Tochter der Allianz. Frühere Schätzungen seien dagegen von einem Anteil von zehn Prozent ausgegangen. Abgelenkte Fahrer hätten in kritischen Situationen sogar schlechter abgeschnitten als Fahrer mit dem Grenzwert von 0,8 Promille Alkohol im Blut.

Das Allianz Zentrum für Technik (AZT) hatte zusammen mit dem Unternehmen ‌CogniBit kritische Situationen im Verkehr simuliert. Bei ‌einer Notbremsung des vorausfahrenden Autos kam es dabei mit einem aufmerksamen Fahrer in 18,2 Prozent der Fälle zu einem Auffahrunfall - war der Fahrer abgelenkt, ⁠verdreifachte sich das Risiko auf 54,3 Prozent.

Die Allianz appellierte deshalb auch an ‌die Hersteller, die Bedienung von Radio ⁠oder Klimaanlage im Auto zu vereinfachen. "Ablenkung ist nicht nur eine Frage des Verhaltens, sondern auch der Benutzeroberfläche. Das Cockpit selbst ist zu einem Bildschirm geworden, der mit der Straße um die ‌Aufmerksamkeit des Fahrers konkurriert", sagte ⁠der für das Deutschland-Geschäft zuständige Allianz-Vorstand ⁠Klaus-Peter Röhler. "Aber ein Auto ist kein Smartphone. Wenn es um Sicherheit geht, muss Design der Funktion folgen." Das decke sich mit den Erwartungen der Fahrer: 72 Prozent der Lenker, die in den vergangenen drei Jahren einen Unfall verursacht haben, hielten Ablenkung einer Umfrage der Allianz zufolge für eine definitive oder mögliche Ursache. 70 Prozent sprächen sich für klassische Schalter und Tasten statt Touchscreen-Menüs aus.

(Bericht von ⁠Alexander Hübner, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)