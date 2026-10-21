ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für EssilorLuxottica auf 170 Euro - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 165 auf 170 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate des dritten Quartals hätten die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Richard Felton am Dienstagabend. Getragen werde der Optikkonzern vom robusten Kerngeschäft. Smartbrillen hätten etwas weniger dazu beigetragen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 22:42 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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