ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Ottobock auf 75 Euro - 'Buy'

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ottobock von 88 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Richard Felton geht davon aus, dass die Umsatzentwicklung des Spezialisten für Orthopädietechnik im dritten Quartal recht mau gewesen ist. Die anhaltende Schwäche in Nordamerika bremse die Niedersachsen, wie er am Dienstagabend in seinem Ausblick auf den Bericht am 12. November schrieb. Mittelfristig bleibt Felton allerdings optimistisch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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