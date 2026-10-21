ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Analyst Henrik Paganetty hob in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung hervor, dass die vorläufigen Zahlen die Erwartungen am Markt übertroffen hätten, was besonders der Nachfrage nach Halbleiterausrüstung geschuldet sei. "Die vorgelegten Zahlen implizieren für das dritte Quartal ein Auftragswachstum von rund 24 Prozent", schrieb er unter anderem und verwies auf die von Factset erhobene Konsensschätzung, die nur bei etwa 5 Prozent liege./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 09:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben