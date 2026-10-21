ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Tesla auf 'Neutral' - Ziel 415 Dollar

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Zur von Elon Musk bestätigten Prüfung eines Zusammenschlusses mit SpaceX bei der Zahlenvorlage des Raumfahrt- und KI-Konzerns schrieb Rajat Gupta am Dienstag, die strategische Logik einer solchen Transaktion bleibe schlüssig. An dem gemeinsamen Unternehmen könnte Tesla- und SpaceX-Chef Musk anschließend mehr als 50 Prozent halten. Die entscheidende Hürde sei die Zustimmung der Tesla-Aktionäre und der Wettbewerbsbehörden. Letztere dürfte - entgegen den Aussagen von Musk - das größere Hindernis sein, glaubt Gupta./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 23:44 / EDT

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