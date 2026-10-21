ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt SpaceX-Ziel von 240 auf 500 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für SpaceX von 240 auf 500 US-Dollar mehr als verdoppelt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der KI- und Raumfahrtkonzern habe im dritten Quartal in allen Segmenten die Umsatzerwartungen übertroffen, schrieb Doug Anmuth am Mittwoch zu den Zahlen. Der wichtigste Wachstumsmotor für die Zukunft sei jedoch Super Intelligence (SI, statt bisher KI), insbesondere der beschleunigte Ausbau der Rechenkapazitäten./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 06:51 / EDT