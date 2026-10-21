Anlagenbauer Gea setzt auf Zukäufe

Düsseldorf, ⁠20. Okt (Reuters) - Der Anlagenbauer Gea will sein Wachstum weiterhin auch mit Zukäufen vorantreiben. "Wir haben nichts gefunden, ‌wo wir der Meinung waren, das ist das Geld wert", sagte ⁠Vorstandschef ⁠Stefan Klebert am Dienstagabend vor Journalisten in Düsseldorf. Der Konzern schließe nichts aus. Es sei möglich, dass er eine ‌Übernahme tätige. Daran ändere ‌auch das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 500 Millionen Euro nichts. "Wir ⁠haben nach wie vor genug 'firepower'." Das ‌Übernahmeziel und der ⁠Preis müssten stimmen. "Wenn der richtige Hirsch auf die Lichtung kommt, ist unsere Büchse geladen." ‌Gea schaue ⁠sich Maschinenbauer aus ⁠den Bereichen Nahrung, Getränke und Pharma an. Interessant seien auch Firmen in Asien und den USA.

(Bericht von Tom KäckenhoffRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)