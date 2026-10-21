APA ots news: Ablenkung am Steuer: Acht von zehn Autofahrer:innen sehen...

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

APA ots news: Ablenkung am Steuer: Acht von zehn Autofahrer:innen sehen wachsendes Risiko durch moderne Fahrzeugtechnik

Allianz Motor Day 2026 

München/Wien (APA-ots) - - Umfrage unter 1.200 Österreicher:innen: fast  
jede:r dritte 
Autofahrer:in hat durch Touchscreen-Bedienung während der Fahrt 
mindestens eine kritische Situation erlebt 

- Ablenkung verursacht mindestens jeden dritten Verkehrsunfall und 
ist riskanter als das Fahren mit 0,8 Promille 

- Die Allianz fordert daher sicherheitsoptimierte Cockpits, klare 
regulatorische Vorgaben und mehr Verantwortungsbewusstsein im 
Straßenverkehr 

Beim 14. Allianz Motor Day stand eines der größten Sicherheitsrisiken 
im Straßenverkehr im Fokus: die Ablenkung am Steuer. Neue 
Untersuchungen des Allianz Zentrums für Technik (AZT) zeigen, dass 
ihr Anteil am Unfallgeschehen deutlich höher ist als bislang 
angenommen. Während frühere Schätzungen von rund 10 Prozent der 
Verkehrsunfälle in Deutschland ausgingen, weisen die aktuellen 
Analysen auf einen Anteil von mehr als 30 Prozent hin. Auch 
Autofahrer:innen in Österreich nehmen das Problem vermehrt wahr. 

Laut einer aktuellen Umfrage der Allianz unter 1.200 
Österreicher:innen sind 79 Prozent überzeugt, dass die Ablenkung 
durch Technologien im Fahrzeug in den vergangenen Jahren zugenommen 
hat. Mehr als jede:r zweite Fahrer:in (58 %) stuft das 
Ablenkungsrisiko inzwischen als hoch oder sehr hoch ein. Besonders 
bemerkenswert: 70 Prozent der Fahrer:innen, die in den vergangenen 
drei Jahren einen Unfall verursacht haben, halten Ablenkung für eine 
definitive oder mögliche Ursache. Fast jede:r Dritte (31 %) hat zudem 
während der Fahrt bereits mindestens eine kritische Situation durch 
die Bedienung des Touchscreens erlebt. Entsprechend groß ist der 
Wunsch nach einfacherer Bedienung: Zwei Drittel der Befragten (66 
Prozent) würden bestimmte Fahrzeugfunktionen lieber über klassische 
Schalter und Tasten bedienen. Ein großes Problem bleibt zudem das 
Smartphone: 40 Prozent der Befragten geben an, "zumindest selten" (40 
%) oder "zumindest gelegentlich" (19%) mit dem Handy in der Hand 
Textnachrichten während der Fahrt zu schreiben. Dabei sehen die 
Autofahrer:innen die Verantwortung durchaus bei sich selbst: 85 
Prozent sind der Meinung, dass in erster Linie die Fahrer:innen 
selbst gefordert sind, Ablenkung zu reduzieren. 

"Ablenkung ist für die Autofahrer:innen in Österreich kein 
abstraktes Risiko, sondern gelebte Realität. Viele kennen brenzlige 
Momente am Touchscreen aus eigener Erfahrung, und wer einen Unfall 
verursacht hat, sieht im Nachhinein häufig Ablenkung als Ursache. 
Bemerkenswert ist, wie selbstkritisch die Befragten sind. Diese 
Einsicht ist eine gute Grundlage, denn wer das Risiko kennt, kann es 
auch vermeiden", so Jörg Hipp, CPO der Allianz Österreich . "Unser 
Ziel ist, dass der Blick dort bleibt, wo er hingehört: auf der 
Straße." 

Zwtl.: Ablenkung ist der Grund für mindestens jeden dritten Unfall 

Die Einschätzung der Befragten deckt sich auch mit einer 
gemeinsamen Studie des AZT und des auf kognitive Modellierung 
spezialisierten Unternehmen cogniBIT. Diese weist erstmals nach, wie 
stark sich Ablenkung in ausgewählten kritischen Verkehrssituationen 
auf das Kollisionsrisiko auswirken kann. Die Berechnungen basieren 
auf einem kognitiven Fahrermodell und realen Blickdaten aus einer 
umfangreichen Fahrzeugstudie. 

Die Ergebnisse zeigen die erheblichen Auswirkungen von Ablenkung 
auf die Verkehrssicherheit: In einem simulierten Notbrems-Szenario 
auf der Autobahn stieg der Anteil der Unfälle von 18,2 Prozent bei 
aufmerksamen Fahrer:innen auf 54,3 Prozent bei abgelenkten 
Fahrer:innen. In einem Szenario, in dem ein Kind unvermittelt die 
Fahrbahn betritt, erhöhte sich die Unfallquote von 3,9 Prozent auf 
11,2 Prozent. Besonders alarmierend: In 39 Prozent dieser Fälle 
reagierten die abgelenkten Fahrer:innen überhaupt nicht. 

Nach Einschätzung der Allianz ist inzwischen mindestens jeder 
dritte Verkehrsunfall auf Ablenkung zurückzuführen und damit deutlich 
mehr als bislang angenommen. Untersuchungen zeigen zudem, dass 
abgelenkte Fahrer:innen in kritischen Situationen sogar schlechter 
abschneiden können als Fahrer:innen mit einem simulierten 
Blutalkoholwert von 0,8 Promille. Ablenkung am Steuer kann damit in 
bestimmten Situationen noch gefährlicher sein als Alkohol und sollte 
entsprechend ernst genommen werden. 

Zwtl.: Das Auto ist kein Smartphone 

Der stark gewachsene Funktionsumfang moderner Fahrzeuge macht es 
notwendig, bestimmte Funktionen über den Touchscreen abzubilden. 
Dabei wandern Funktionen, die früher intuitiv und ohne Blickkontakt 
bedient werden konnten, zunehmend in digitale Menüs. Für zentrale und 
häufig genutzte Funktionen wie Klimaanlage oder Radio sind heute 
oftmals mehrere Eingaben am Bildschirm nötig. Dadurch wenden 
Fahrer:innen ihren Blick länger und häufiger vom Verkehrsgeschehen ab 
- mit Folgen für die Fahrsicherheit. 

"Unsere Forschung zeigt, dass derselbe Bedienvorgang in einem 
Fahrzeug bis zu 25 Prozent weniger visuelle Aufmerksamkeit 
beanspruchen kann als in einem anderen. Das macht deutlich: Ablenkung 
ist nicht nur eine Frage des Verhaltens, sondern auch der 
Benutzeroberfläche. Das Cockpit selbst ist zu einem Bildschirm 
geworden, der mit der Straße um die Aufmerksamkeit des Fahrers 
konkurriert. Aber ein Auto ist kein Smartphone. Wenn es um Sicherheit 
geht, muss Design der Funktion folgen", sagte Dr. Klaus-Peter Röhler, 
Vorstandsmitglied der Allianz SE , zuständig für Insurance German 
Speaking Countries, Central Europe, Global Property & Casualty. 

Zwtl.: Das Design entscheidet: Das Cockpit als Sicherheitsfaktor 

Eine Fahrstudie des Allianz Zentrum für Technik (AZT) unter 
realen Bedingungen zeigt, dass die Gestaltung des Touch- 
Bedienkonzepts erheblichen Einfluss darauf hat, wie lange 
Fahrer:innen den Blick von der Straße abwenden. Beim Vergleich 
aktueller Fahrzeugmodelle führten identische Alltagsaufgaben zu teils 
deutlich unterschiedlichen Blickabwendungszeiten. 

Bei einzelnen Aufgaben ließen sich durch ein günstiger 
gestaltetes Bedienkonzept bis zu 25 Prozent beziehungsweise rund drei 
Sekunden Blickabwendungszeit einsparen. Die Ergebnisse zeigen: Nicht 
der Touchscreen selbst ist das Problem, sondern die Art, wie 
Funktionen in das Bedienkonzept des Fahrzeugs integriert werden. 

"Für eine sichere Fahrzeugbedienung braucht es verbindliche 
Empfehlungen, welche Funktionen über physische Schalter und welche 
per Touchscreen gesteuert werden sollten. Gleichzeitig sollten 
wissenschaftliche Erkenntnisse zur Mensch-Maschine-Interaktion 
konsequent genutzt werden, um Touchscreen-Bedienungen so 
auszugestalten, dass sie Fahrer:innen möglichst wenig vom 
Verkehrsgeschehen ablenken", sagte Christian Sahr, Leiter des AZT . 

Über die Studien 

Das Allianz Zentrum für Technik (AZT) führte sein bislang 
umfassendstes Forschungsprogramm zum Thema Ablenkung am Steuer durch. 
Dabei wurden die Analyse von mehr als 34.000 Unfälle, Eye-Tracking- 
Studien in realen Fahrzeugen, eine Fahrsimulationsstudie in 
Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München, kognitive 
Modellierung kritischer Verkehrssituationen mit cogniBIT, eine 
internationale, repräsentative Fahrerbefragung in neun Ländern (je 
1.200 Personen) sowie eine Auswertung von mehr als 80 
veröffentlichten Studien kombiniert. Die Ergebnisse wurden auf dem 
14. Allianz Motor Day vorgestellt und sind im Bericht "SWIPE. TAP. 
CRASH. Ablenkung am Steuer im digitalen Auto" veröffentlicht. 

Den gesamten Report finden Sie hier zum Download. 

Rückfragehinweis: 
   Allianz Österreich 
   Dr. Thomas Gimesi 
   Telefon: +43 676 878 222 914 
   E-Mail: presse@allianz.at 
   Website: https://www.allianz.at/ 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0054    2026-10-21/10:00
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Schwächster „Mag Seven“-Wert
Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächeltgestern, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzengestern, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen