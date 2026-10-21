APA ots news: Innovationen für klimafreundliche Mobilität

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    Zero Emission Mobility plus: Fokus auf Innovation,  
Wertschöpfung und Beschäftigung in Österreich 

Wien (APA-ots) - Die Mobilitätswende eröffnet Chancen für Klimaschutz und  
Wirtschaft. 
Mit dem heute startenden Förderprogramm "Zero Emission Mobility plus 
2026" unterstützt der Klima- und Energiefonds die Entwicklung und 
Demonstration innovativer Mobilitätstechnologien und integrierter 
Lösungen. Dafür stehen vier Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des 
Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI 
) zur Verfügung. Ziel ist es, die Lücke zwischen Forschung und 
Markteinführung zu schließen, die heimische Wertschöpfung zu stärken 
und den Weg zu einem leistbaren, umweltfreundlichen und effizienten 
Mobilitätssystem zu ebnen. 

Soll die Mobilitätswende gelingen, muss sie als Gesamtsystem 
funktionieren: von E-Pkw, E-Bussen und E-Nutzfahrzeugen über Bahn, E- 
Scooter und Fahrräder bis hin zu intelligenten Stromnetzen und der 
erforderlichen Ladeinfrastruktur. Ziel ist es, Verkehr zu vermeiden, 
fossil betriebene Fahrzeuge durch Elektromobilität zu ersetzen und 
den Besitz eines eigenen Autos überflüssig machen - zum Beispiel 
durch attraktive Sharing-Angebote. Dazu gehören auch die Verknüpfung 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie die Förderung des Fuß- und 
Radverkehrs. Die Energie für die Mobilität soll dabei aus 
erneuerbaren Quellen stammen. 

Mobilitätsminister Peter Hanke : "Zero-Emission-Technologien sind 
volkswirtschaftlich wichtig für Österreich. Als eines der neun 
Stärkefelder der Industriestrategie Österreich 2035 leisten 
Mobilitätstechnologien einen wichtigen Beitrag zur Stärkung unserer 
industriellen Innovationskraft, der heimischen Wertschöpfung und der 
internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Insbesondere im Bereich der E- 
Mobilität, die wir mit eMove-AUSTRIA unterstützen, eröffnen sich ( 
Export-) Chancen für österreichische Unternehmen bzw. den Standort 
Österreich. Mit Zero Emission Mobility plus unterstützen wir 
gemeinsam mit dem Klima- und Energiefonds Innovationen und stärken 
Österreichs Position in internationalen Wertschöpfungsketten." 

Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds Bernd Vogl : "Mit 
unserem Programm wollen wir Lösungen für ein leistbares, modernes und 
effizientes Mobilitätssystem ermöglichen. Entscheidend dafür ist es, 
Forschung und praktische Anwendung zusammen zu bringen, damit 
innovative Technologien zeitnah umgesetzt werden können und 
Wertschöpfung in Österreich schaffen." 

Zwtl.: Innovation und Wertschöpfung in Österreich stärken 

Die Mobilitätswende soll wesentlich zur Erreichung der 
österreichischen Klimaziele beitragen und zugleich Arbeitsplätze 
schaffen und sichern. Das Programm unterstützt deshalb die 
Entwicklung und Demonstration von Technologien mit konkretem Markt- 
und Verwertungspotenzial. Die internationale Zusammenarbeit mit 
Lieferanten und Kunden ist dabei ebenso wichtig wie die Einbindung 
heimischer Klein- und Mittelunternehmen sowie von Start-ups. 

Die Ausschreibung richtet sich daher an Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen und unterstützt marktnahe Forschungs- und 
Entwicklungsprojekte mit Demonstrationsanteil. Im Fokus stehen 
emissionsfreie Fahrzeuge, die dafür notwendige Lade- und 
Betankungsinfrastruktur sowie integrierte systemische Lösungen. 
Gefördert werden kooperative Projekte, die technische Innovationen 
mit konkreten Anwendungsperspektiven verbinden. 

Ein besonderer Schwerpunkt liegt 2026 auf Lösungen für den Ausbau 
der Ladeinfrastruktur im Bestandswohnbau. Damit soll ein wesentliches 
Hindernis für den breiten Umstieg auf Elektromobilität untersucht und 
abgebaut werden. 

Der Förderansatz ist technologieneutral innerhalb des 
angestrebten Dekarbonisierungspfads und konzentriert sich auf 
Fahrzeuge mit ausschließlich lokal emissionsfreien Fahranteilen, 
darunter batterieelektrische Fahrzeuge (BEV), 
Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) und Wasserstoffverbrenner (HICEV). 

Die Ausschreibung "Zero Emission Mobility plus 2026" startet am 
21. Oktober 2026. Einreichungen sind bis 10. Februar 2027, 12:00 Uhr, 
möglich. 

Details zur Ausschreibung: 

https://www.klimafonds.gv.at/foerderung/zero-emission-mobility- 
plus-2026/ 

Leitfaden Zero Emission Mobility plus: 

https://www.klimafonds.gv.at/wp- 
content/uploads/2026/10/Leitfaden_Zem_2026.pdf 

Rückfragehinweis: 
   Klima- und Energiefonds 
   Mag. Katja Hoyer 
   Telefon: +43/1/585 03 90-23 
   E-Mail: katja.hoyer@klimafonds.gv.at 
   Website: https://www.klimafonds.gv.at 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
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OTS0110    2026-10-21/12:00
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