Bericht: Finanzinvestor EQT greift nach Qiagen

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠20. Okt (Reuters) - Die schwedische Beteiligungsgesellschaft EQT will einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge den deutsch-niederländischen Diagnostik-Spezialisten Qiagen für mehr als neun Milliarden ‌Euro übernehmen. EQT sei bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf des Molekulardiagnostik-Anbieters, berichtete ⁠Bloomberg am ⁠Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. EQT habe ein verbindliches Angebot von mehr als 50 Dollar pro Aktie unterbreitet. Auch der konkurrierende Investor KKR ‌habe ein Angebot abgegeben. Der ‌Aufsichtsrat von Qiagen tage diese Woche, um über eine mögliche Transaktion zu entscheiden. Es ⁠sei nicht sicher, dass die Beratungen zu einem ‌Verkauf an EQT oder ⁠ein anderes Unternehmen führen würden.

Qiagen ist immer wieder Gegenstand von Übernahmespekulationen. Am Dienstag war die Aktie im Xetra-Handel mit ‌einem Kursplus von ⁠3,8 Prozent auf 42,83 ⁠Euro Spitzenreiter unter den Gewinnern im Leitindex Dax. Das Unternehmen ist an der Börse damit mehr als 8,5 Milliarden Euro wert. Nach dem Bloomberg-Bericht zog die Aktie bis auf 44,45 Euro an.

(Bericht von Olaf BrennerRedigiert von Alexander HübnerBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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