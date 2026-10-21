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UniCredit Bank GmbH

Berichtssaison läuft weiter, Inflation steigt auch in Großbritannien stark

UniCredit · Uhr
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Der DAX startet mit moderaten Gewinnen in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 zeigt sich leicht fester. An der Wall Street deuten die vorbörslichen Indikationen ebenfalls auf einen freundlichen Auftakt hin. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 notieren jeweils im Plus. Der Nikkei 225 schloss dagegen den Handelstag mit einem leichten Abschlag.

Makroökonomischer Überblick

In Großbritannien hat sich der Preisauftrieb im September überraschend deutlich verstärkt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,5 Prozent und damit so kräftig wie seit Oktober 2025 nicht mehr. Wesentlicher Treiber waren höhere Kraftstoffkosten. Auch die Kerninflation legte von 2,6 auf 2,8 Prozent zu. Da die Teuerung weiterhin klar über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of England liegt, dürften Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik einen Dämpfer erhalten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Adidas legen nach der Veröffentlichung vorläufiger Quartalszahlen kräftig zu. Der Sportartikelhersteller erzielte mit 7,25 Milliarden Euro den höchsten Quartalsumsatz seiner Geschichte. Das Betriebsergebnis sprang um 37 Prozent auf den Rekordwert von 1,01 Milliarden Euro. Neben robusten Verkäufen zum vollen Preis unterstützte eine Erstattung von US-Zöllen über rund 200 Millionen Euro das Ergebnis. Für das Gesamtjahr hob der Konzern seine Prognose für den operativen Gewinn von 2,3 auf 2,5 Milliarden Euro an.

Netflix gerät nach den Quartalszahlen deutlich unter Druck. Zwar erhöhte sich der Umsatz um knapp zwölf Prozent auf 12,87 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn wuchs um 44 Prozent auf 3,66 Milliarden US-Dollar. Anleger störten sich jedoch am schwächsten Umsatzwachstum seit drei Jahren und an einem verhaltenen Ausblick. Besonders die nach unten korrigierten Erwartungen für das Werbegeschäft sowie Zweifel an der Entwicklung der Nutzungsdauer belasteten die Aktie nachbörslich.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX® Bull UN8DR4 10,82 24247,604251 Punkte 21,96 Open End
X-DAX® Bear UR2YND 5,04 25788,149562 Punkte 60,91 Open End
adidas AG Bull HC0RW4 4,87 109,432944 EUR 3,06 Open End
Gold Bull UG26JX 90,14 3103,810583 USD 4,07 Open End
Siemens Energy AG Bull UN29LX 1,32 119,077427 EUR 9,27 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Coinbase Global Inc. Call UR1N13 2,53 205,00 USD 2,95 16.06.2027
Netflix Inc Call UR1AMX 0,12 80,00 USD 11,55 13.01.2027
DAX® Call UG9YZ8 1,12 27000,00 Punkte 34,04 18.12.2026
UnitedHealth Group Inc. Call UR0HM8 0,87 500,00 USD 9,64 17.03.2027
DAX® Put UR2B18 8,42 26000,00 Punkte 25,72 20.11.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2026; 09:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
Siemens Energy AG Long UR45ZL 17,87 117,288 EUR 10 Open End
Mercedes-Benz Group AG Long UR460W 14,79 27,573333 EUR 3 Open End
Netflix Inc Short UR028F 3,70 76,32285 USD 9 Open End
Netflix Inc Short UR15K0 4,82 77,276979 USD 8 Open End
Berkshire Hathaway Inc.-CL B Long HD2T8D 9,16 404,967418 USD 4 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.10.2026; 09:00 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen

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