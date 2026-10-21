Blatt: Anthropic macht im ersten Halbjahr 80 Mrd Dollar Verlust
Bangalore, 20. Okt (Reuters) - Das KI-Start-Up Anthropic hat im ersten Halbjahr einem Zeitungsbericht zufolge einen Nettoverlust von mehr als 80 Milliarden Dollar verbucht. Im Vorjahreszeitraum habe das Minus noch bei 13 Milliarden Dollar gelegen, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf einen vorläufigen Börsenprospekt. Der Großteil des Verlusts in Höhe von 72 Milliarden Dollar gehe auf Bilanzierungseffekte zurück. Diese resultierten aus Wertänderungen von Wandelanleihen und anderen Finanzinstrumenten, die das Unternehmen zur Kapitalbeschaffung ausgegeben habe. Eine Stellungnahme von Anthropic lag zunächst nicht vor.
(Bericht von Jaspreet SinghBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)