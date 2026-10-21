Blatt: Anthropic macht im ersten Halbjahr 80 Mrd Dollar Verlust

Reuters · Uhr
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Bangalore, ⁠20. Okt (Reuters) - Das KI-Start-Up Anthropic hat im ersten Halbjahr einem Zeitungsbericht zufolge einen ‌Nettoverlust von mehr als 80 Milliarden Dollar verbucht. Im ⁠Vorjahreszeitraum ⁠habe das Minus noch bei 13 Milliarden Dollar gelegen, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag ‌unter Berufung auf einen ‌vorläufigen Börsenprospekt. Der Großteil des Verlusts in Höhe ⁠von 72 Milliarden Dollar gehe ‌auf Bilanzierungseffekte ⁠zurück. Diese resultierten aus Wertänderungen von Wandelanleihen und anderen Finanzinstrumenten, die das ‌Unternehmen ⁠zur Kapitalbeschaffung ausgegeben habe. ⁠Eine Stellungnahme von Anthropic lag zunächst nicht vor.

(Bericht von Jaspreet SinghBearbeitet von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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