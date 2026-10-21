Bundesbank: Wirtschaft tritt vorübergehend auf der Stelle - Inflation bleibt hoch

Berlin, 21. ⁠Okt (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft hat nach Einschätzung der Bundesbank im Sommer stagniert. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Frühjahr noch um 0,3 Prozent zulegte, dürfte es in den Monaten Juli bis September nicht mehr weiter zugelegt haben. ‌Die Bundesbank nannte in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht das Niedrigwasser des Rheins als einen Belastungsfaktor. Zudem drückten die hohen Energiepreise die ⁠Kaufkraft der ⁠privaten Haushalte. "Insgesamt dürften vom privaten Konsum im dritten Quartal daher kaum Wachstumsimpulse ausgegangen sein", heißt es in dem Monatsbericht.

Im vierten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung jedoch wieder spürbar wachsen, so die Einschätzung der Bundesbank-Volkswirte. Die weitere konjunkturelle Erholung hänge aber nicht zuletzt von der Entwicklung ‌des Krieges im Nahen Osten ab. Der ‌damit zusammenhängende Ölpreisschock hat die Inflation hierzulande bereits stark befeuert. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich im September um 3,3 Prozent zum Vorjahresmonat, nach 2,9 ⁠Prozent im August. "Die Inflationsrate dürfte vorerst erhöht bleiben", prognostiziert die Bundesbank.

Die Verteuerung ‌von Energie dürfte demnach trotz der ⁠befristeten Wiedereinführung des Tankrabatts für die Monate Oktober bis Dezember auf sehr hohem Niveau verbleiben. Außerdem zeigten sich bei Industriegütern ohne Energie, Nahrungsmitteln und Dienstleistungen wohl zunehmend indirekte Effekte des ‌Energiepreisschocks. Dies dürfte nach Einschätzung der ⁠deutschen Zentralbank vor allem Bereiche ⁠betreffen, die fossile Brennstoffe stark nutzen. Zu Beginn des Jahres 2027 werde die Teuerungsrate voraussichtlich merklich anziehen - vor allem weil die dann in Kraft tretende Gesundheitsreform die Zuzahlungen für Medikamente und Krankenhausdienstleistungen erheblich erhöht.

Zudem läuft der Tankrabatt aus, was die Inflationsrate wieder höher ausfallen lässt. "Ein Spritpreisdeckel würde je nach konkreter Ausgestaltung dämpfend wirken. Insgesamt bleibt die Unsicherheit stark erhöht, vor allem über die zukünftige Entwicklung ⁠der Energierohstoffpreise", so das Fazit der Bundesbank.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)