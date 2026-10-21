Dax auf Vierwochenhoch – SpaceX-Aktie beflügelt

Der Dax hat nach einem schwächeren Start am Mittwoch wieder den höchsten Stand seit einem Monat erreicht. Mit einem Plus von 1,35 Prozent auf 25.645 Zähler ging der deutsche Leitindex aus dem Tag, nachdem er am Nachmittag zeitweise über 25.700 Punkte geklettert war.

"Die Anleger schöpfen neue Hoffnung, dass die laufende Berichtssaison den zuletzt unter Druck geratenen Technologie- und Halbleiteraktien wieder Auftrieb verleihen könnte", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Der Adidas-Aktie gelang dem Dax die Rückkehr über wichtige mittelfristige Trendlinien. Am Vortag hatte er knapp über der 21-Tage-Durchschnittslinie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, geschlossen. Der MDax, der Index der mittelgroßen Werte, ging zur Wochenmitte mit einem Plus von 0,85 Prozent auf 30.651 Punkte aus dem Tag.

Rückenwind aus den USA sorgen für Tech-Erholung

Rückenwind brachte im Tagesverlauf, dass sich an den New Yorker Börsen eine positive Eröffnung abzeichnet - vor allem an der technologielastigen Nasdaq. KI-Werte hatten sich zuvor bereits in Asien auf Erholungskurs begeben. Als Treiber fungieren positive Nachrichten von den US-Konzernen SpaceX und Super Micro, deren Kurse im vorbörslichen US-Handel jeweils deutlich anziehen.

Vor allem überzeugte SpaceX mit einem Milliardengewinn, der am Vorabend nach US-Börsenschluss vermeldet wurde. Außerdem bestätigte der Chef des Weltraum- und KI-Konzerns, Elon Musk, seine Überlegungen für einen Zusammenschluss mit dem Elektroautobauer Tesla. Im Dax wurden einige Werte mit KI-Bezug davon gestützt, allen voran Infineon mit etwa 2,5 Prozent Plus. Auch das Dax-Schwergewicht Siemens setzte mit 2,5 Prozent zur Erholung an.

Starkes Chipgeschäft mit ASML: Jenoptik setzt sich an die MDax-Spitze

Im MDax sprang der Jenoptik-Kurs am Nachmittag mit mehr als 12,7 Prozent ins Plus nach einer erhöhten Prognose. Jenoptik zählt bei Anlegern auch zu den KI-Profiteuren.

Nach einem deutlichen Wachstum der Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) auf 22 Prozent in den ersten neun Monaten des Jahres rechnet das Management von Jenoptik für das laufende Jahr nun mit einer Marge von rund 22 Prozent. Bisher standen 20 bis 21 Prozent im Plan. Das Umsatzwachstum sieht der Vorstand unverändert bei fünf bis neun Prozent.

Dem Unternehmen kamen den Angaben zufolge zuletzt gute Geschäfte mit Halbleiterausrüstern zugute, gerade der Chipindustrie-Ausrüster ASML ist ein wichtiger Kunde.

Wenn du eine bestimmte Aktie oder anderes Wertpapier im Auge behalten willst: Füge sie zu deiner Watchlist hinzu und du kannst in der onvista-App automatisch Alarme erhalten, wenn sich der Kurs stark bewegt.

(mit Material von dpa-AFX)