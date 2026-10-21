Dax dürfte leicht höher starten – SpaceX-Zahlen helfen

Der Dax dürfte am Mittwoch positiv ins Rennen gehen. Eine Stunde vor Eröffnung des Xetra-Handels signalisiert der XDax eine Eröffnung von 25.394 Punkten, ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vortages-Schlusskurs. Damit dürfte er an sein Vortageshoch zurückkehren, nachdem er am Dienstag zeitweise auch schon bis auf 25.050 Punkte gesunken war.

Während sich der US-Technologieindex Nasdaq 100 am Vorabend letztlich kaum bewegte, zeigten sich der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 am Morgen etwas erholt.

SpaceX hat die zuletzt enorm verschlechterte Laune im KI-Sektor mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal wieder ein wenig gebessert. Sowohl im Geschäft mit Internet aus dem All als auch mit KI-Rechenzentren lief es gut. Die Aktien kletterten nachbörslich gut neun Prozent.

Dow im Plus, Nasdaq im Minus

Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich am Dienstag nach ihrer Stabilisierung am Vortag wieder anfällig für Verluste gezeigt. Vor den Quartalszahlen der Tech-Riesen SpaceX und Netflix kam bei den Anlegern keine Kauffreude auf. Die Aktien der beiden Unternehmen beendeten den Handel im Minus.

Ein enttäuschender Börsengang in der südkoreanischen KI-Branche bremste zusätzlich die Kauflaune: Die stark überzeichneten Aktien des KI-Infrastruktur-Unternehmens Elice hatten zum Handelsende in Seoul fast ein Drittel unter ihrem Ausgabepreis gelegen.

In den USA schloss der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 bei 29.490 Punkten mit einem Minus von 0,1 Prozent. Besser sah es für den Leitindex Dow Jones Industrial aus, der ein Prozent gewann. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent zu.

Asiatische Börsen zeigen sich uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die SpaceX-Zahlen halfen insbesondere Technologiewerten. Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 erholten sich am Morgen etwas. Dabei gewann der Technologiewerte-lastige japanische Leitindex 0,9 Prozent.

In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen hingegen um rund 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,4 Prozent nach.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 64.646 +0,89 Prozent CSI 300 4.116 -0,64 Prozent Hang Seng 23.714 -0,88 Prozent Kospi 5.713 +2,89 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 121,52 +0,06 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,41 -0,04 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,13 +0,04 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Rohöl-Märkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 110,00 Dollar +1,21 Dollar WTI 98,81 Dollar +0,99 Dollar

Umstufungen von Aktien

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MENSCH & MASCHINE AUF 37 (45) EUR - 'HOLD'

BERNSTEIN NIMMT EON MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 20,20 EUR

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 211 (200) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 62 (59) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR OTTOBOCK AUF 75 (88) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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