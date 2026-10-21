Vorbörse 21.10.2026

Dax dürfte leicht höher starten – SpaceX-Zahlen helfen

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Der Dax dürfte am Mittwoch positiv ins Rennen gehen. Eine Stunde vor Eröffnung des Xetra-Handels signalisiert der XDax eine Eröffnung von 25.394 Punkten, ein Plus von 0,4 Prozent gegenüber dem Vortages-Schlusskurs. Damit dürfte er an sein Vortageshoch zurückkehren, nachdem er am Dienstag zeitweise auch schon bis auf 25.050 Punkte gesunken war.

Während sich der US-Technologieindex Nasdaq 100 am Vorabend letztlich kaum bewegte, zeigten sich der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 am Morgen etwas erholt.

SpaceX hat die zuletzt enorm verschlechterte Laune im KI-Sektor mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal wieder ein wenig gebessert. Sowohl im Geschäft mit Internet aus dem All als auch mit KI-Rechenzentren lief es gut. Die Aktien kletterten nachbörslich gut neun Prozent.

Dow im Plus, Nasdaq im Minus

Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich am Dienstag nach ihrer Stabilisierung am Vortag wieder anfällig für Verluste gezeigt. Vor den Quartalszahlen der Tech-Riesen SpaceX und Netflix kam bei den Anlegern keine Kauffreude auf. Die Aktien der beiden Unternehmen beendeten den Handel im Minus.

Ein enttäuschender Börsengang in der südkoreanischen KI-Branche bremste zusätzlich die Kauflaune: Die stark überzeichneten Aktien des KI-Infrastruktur-Unternehmens Elice hatten zum Handelsende in Seoul fast ein Drittel unter ihrem Ausgabepreis gelegen.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones52.496+1,02 Prozent
S&P 5007.713+0,28 Prozent
Nasdaq 10029.490-0,13 Prozent

In den USA schloss der Tech-Auswahlindex Nasdaq 100 bei 29.490 Punkten mit einem Minus von 0,1 Prozent. Besser sah es für den Leitindex Dow Jones Industrial aus, der ein Prozent gewann. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent zu.

Asiatische Börsen zeigen sich uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Die SpaceX-Zahlen halfen insbesondere Technologiewerten. Der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 erholten sich am Morgen etwas. Dabei gewann der Technologiewerte-lastige japanische Leitindex 0,9 Prozent.

In China fiel der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den Festlandbörsen hingegen um rund 0,7 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab um 0,4 Prozent nach.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22564.646+0,89 Prozent
CSI 3004.116-0,64 Prozent
Hang Seng23.714-0,88 Prozent
Kospi5.713+2,89 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future121,52+0,06 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,41-0,04 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,13+0,04 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1226-0,10 Prozent
Dollar in Yen158,10-0,04 Prozent
Euro in Yen177,49-0,14 Prozent

Rohöl-Märkte gestern im Überblick

SorteKursVeränderung
Brent110,00 Dollar+1,21 Dollar
WTI98,81 Dollar+0,99 Dollar

Umstufungen von Aktien

BERENBERG SENKT ZIEL FÜR MENSCH & MASCHINE AUF 37 (45) EUR - 'HOLD'

BERNSTEIN NIMMT EON MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 20,20 EUR

Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.10.2026heute · 04:10 Uhr · onvista
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Dividendenalarm
Dividendenkalender heute, 21.10.2026heute · 04:00 Uhr · onvista
Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 211 (200) EUR - 'BUY'

CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 62 (59) EUR - 'NEUTRAL'

GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR OTTOBOCK AUF 75 (88) EUR - 'BUY'

(mit Material von dpa-AFX)

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