DAX® - Gefangen zwischen den Glättungslinien

Der DAX® hatte gestern zunächst mit weiteren Abgaben zu kämpfen, ehe den deutschen Standardwerten im Handelsverlauf ein sog. „intraday reversal“ gelang. Dazu gleich mehr, doch zunächst zum großen Bild: Aus dem Spurt über die horizontalen Barrieren bei 25.500 Punkten vom vergangenen Freitag konnte das Aktienbarometer kein Kapital schlagen. Übergeordnet bewegt sich der DAX® ohnehin nur noch seitwärts, denn das Aktienbarometer notiert auf dem Stand von Januar. Auch die amerikanischen Aktienindizes laufen seit Monaten lediglich seitwärts. Auf der Habenseite kann der DAX® kurzfristig indes die Erholung vom Tagestief bei 25.050 Punkten für sich verbuchen. Per Saldo entsteht das bereits angesprochene „intraday reversal“ mit wirklich markanter Lunte. Letztlich bleibt es somit bei der jüngsten Orientierungslosigkeit. Während die deutschen Standardwerte auf der Unterseite durch die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.878 Punkten) gut unterstützt ist, bildet nach Norden die Kombination aus dem „swing high“ vom vergangenen Freitag (25.694 Punkte) und dem Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 25.679 Punkten) einen wichtigen „Deckel“, dessen Lüften vermutlich den Startschuss in Sachen „versöhnliches Jahresende“ liefern würde.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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