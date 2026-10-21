Dax höher erwartet - Tech-Bilanzen im Blick

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠21. Okt (Reuters) - Der Dax wird am Mittwoch der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge fester in den Handel starten. Am Dienstag hatte der deutsche Leitindex ‌0,1 Prozent niedriger bei 25.304 Punkten geschlossen. Sorgen über die weitere Entwicklung im Technologiesektor ließen ⁠die ⁠Anleger nicht los. Nach unten ging es auch an der Wall Street. Im Mittelpunkt am Mittwoch steht erneut der Technologiesektor.

• Die Anleger blicken auf die Zahlen von SAP, IBM, ‌Teslaund Meta.

• Die schwedische Beteiligungsgesellschaft ‌EQT will einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge den deutsch-niederländischen Diagnostik-Spezialisten Qiagen für mehr als neun ⁠Milliarden Euro übernehmen.

• Die Deutsche Börse erwartet nun ‌für 2026 Nettoerlöse von ⁠mehr als 6,5 Milliarden statt der zuvor angepeilten mehr als 6,4 Milliarden Euro.

• Der Sportartikelkonzern Adidas schraubt seine Gewinnprognose für ‌das laufende Jahr ⁠nach einem Rekordquartal nach oben.

• ⁠Auf der Konjunkturseite veröffentlicht die Bundesbank ihren Monatsbericht. Darin wird unter anderem die wirtschaftliche Lage beleuchtet.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Dienstag

Dax 25.304,42

EuroStoxx50 6.121,66

EuroStoxx50-Future 6.141,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Dienstag Prozent

Dow Jones 52.495,88 +1,0%

Nasdaq

S&P 500 7.712,57 +0,3%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Mittwoch Uhr Prozent

Nikkei 64.633,77 +0,9%

Shanghai 3.723,95 -0,3%

Hang Seng 23.774,45 -0,4%

(Bericht von Anika Ross, Sanne Schimanski, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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