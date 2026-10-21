Frankfurt, 21. ⁠Okt (Reuters) - In Erwartung wichtiger Firmenbilanzen von großen Technologiekonzernen wie SAP und Tesla haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch die Füße stillgehalten. Der Dax notierte ‌am Morgen kaum verändert bei 25.297 Punkten. "Als unangefochtenes Tech-Schwergewicht im Dax diktieren die SAP-Zahlen maßgeblich die Stimmung", ⁠fasste Frank ⁠Sohlleder von ActivTrades zusammen. Die Zahlen von SAP und Tesla werden erst nach Börsenschluss erwartet. Auch Meta und IBM werden ihre Bücher öffnen. "Die Ergebnisse gelten als Stresstest für die globale KI-Fantasie und dürften ‌die Frage beantworten, ob die ‌Tech-Giganten der fragilen Erholung des Dax den nötigen Schwung verleihen können", sagte Sohlleder. Für Gesprächsstoff sorgte zudem Tesla-Chef Elon ⁠Musk. Er bezeichnete es am Dienstag als eine gute ‌Idee, den Raketenbauer SpaceX ⁠und den Elektroautobauer zu fusionieren.

Bei den deutschen Einzelwerten legten Infineon am stärksten zu und gewannen rund zwei Prozent. Die Aktien von Adidas notierten ‌0,1 Prozent höher. Der ⁠Sportartikelhersteller hatte mit seinen Ergebnissen ⁠die Erwartungen übertroffen und die Prognose für den operativen Gewinn im Geschäftsjahr 2026 angehoben. Auf der Verliererliste fand sich Fresenius Medical Care (FMC) wieder. Die Papiere des Dialyseanbieters verbilligten sich um 1,6 Prozent. Händler verwiesen auf neue Pläne der US-Regierung zur Versorgung von Nierenkranken.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Elke ⁠Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)