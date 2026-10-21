Dax legt vor Tech-Bilanzen zu - KI vor Bewährungsprobe

Frankfurt, 21. Okt (Reuters) - ⁠Die KI-Fantasie an den Börsen steht mit den Quartalszahlen von großen Technologiekonzernen wie SAP, Tesla und Meta Strategen zufolge auf dem Prüfstand. Europas Aktienanleger zeigten sich am Mittwoch vor den Bilanzen vorsichtig optimistisch: Der Dax notierte bis zum Mittag 0,6 Prozent höher bei 25.464 Punkten, der EuroStoxx gewann 0,7 Prozent auf 6163 Zähler. "Als unangefochtenes Tech-Schwergewicht im Dax diktieren die SAP-Zahlen maßgeblich die Stimmung", fasste Frank Sohlleder ‌von ActivTrades zusammen. "Die Ergebnisse gelten als Stresstest für die globale KI-Fantasie und dürften die Frage beantworten, ob die Tech-Giganten der fragilen Erholung des Dax den nötigen Schwung verleihen können."

In den USA steht Meta vor einer Bewährungsprobe. "Angesichts der gewaltigen KI-Investitionen ⁠wollen die Anleger bei ⁠Meta sehen, was unter dem Strich hängen bleibt", sagte Stratege Jürgen Molnar von CMC Markets. Die Bilanzen werden erst nach US-Börsenschluss erwartet. Für gute Stimmung sorgte SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen präsentierte erstmals als börsennotierter Konzern schwarze Zahlen. Gleichzeitig schürte Elon Musk mit der Aussicht auf einen möglichen Zusammenschluss von SpaceX mit Tesla Kursfantasie. Die SpaceX-Aktien hoben im vorbörslichen US-Handel um mehr als neun Prozent ab.

ÖLPREISE UND FRANKREICH-RENDITEN SETZEN ANSTIEG FORT

Keine Entwarnung gab es beim Ölpreisanstieg. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich ‌um 1,2 Prozent auf 110,15 Dollar. Treiber sind die Spannungen im Nahen Osten, ‌die Sorgen über Lieferunterbrechungen schüren. Anleger seien hin- und hergerissen zwischen der Hoffnung auf Vermittlungsbemühungen Pakistans im Iran-Krieg und der Befürchtung, dass ein Frieden noch in weiter Ferne liege.

Angespannt blieb die Lage an den Finanzmärkten auch für das von gewaltsamen Protesten heimgesuchte Frankreich. Die Rendite der ⁠zehnjährigen Staatsanleihen kletterte um acht Basispunkte auf 5,002 Prozent und markierte damit ein 24-Jahres-Hoch. Die Ausschreitungen hatten sich zuletzt beruhigt, doch ‌für Samstag sind weitere Proteste geplant. Auch am Aktienmarkt waren ⁠die Auswirkungen erneut zu spüren: Frankreichs Einzelhändler Carrefour senkte die Prognosen wegen der Angriffe auf seine Filialen, woraufhin die Aktien um mehr als zwölf Prozent einbrachen.

GEPLANTE US-NEUORDNUNG BEI NIERENLEIDEN TRIFFT FMC

Pläne der US-Regierung für eine Neuausrichtung bei der Versorgung von Nierenpatienten schickten die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) auf Talfahrt. Sie hielten mit einem Minus von ‌2,5 Prozent die rote Laterne im Dax. Der sogenannte "Kidney Care National ⁠Plan" soll unter anderem Markteintrittsbarrieren für neue Anbieter abbauen, teilte ⁠das Gesundheitsministerium in Washington mit. Für den Bad Homburger Dialysekonzern FMC sind die USA der mit Abstand wichtigste Markt; das Unternehmen betreibt dort ein Netz von Tausenden Dialysekliniken.

Größter Gewinner im Dax waren die Aktien von Adidas. Sie legten um 2,4 Prozent zu, nachdem der Sportartikelkonzern seine Jahresprognose angehoben hatte. Ein überraschend starkes Quartalsergebnis schob auch die Aktien des Brillenkonzerns EssilorLuxottica an. Die Papiere des Ray-Ban-Herstellers stiegen um gut elf Prozent und setzten sich damit an die Spitze des französischen Leitindex CAC 40.

Kursgewinne gab es zudem im deutschen Immobiliensektor, nachdem Grand City Properties(GYC) seine Beteiligung an LEG Immobilien auf knapp über 20 Prozent aufgestockt hat. Dahinter steht die Strategie von GYC-Mehrheitsaktionär Aroundtown, stärker in das Wohnungs- und Hotel-Geschäft einzusteigen. Aktien ⁠von LEG gewannen mehr als vier Prozent, GYC-Titel mehr als 5,7 Prozent. Im Dax zogen Aktien von Vonovia um 1,7 Prozent an.

(Bericht von Anika Ross, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)