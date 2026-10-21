Dax leicht im Plus – Übernahmespekulation treibt Qiagen

Der Dax ist am Mittwoch verhalten in den Handel gestartet. Aus der Rückkehr an sein Vortagshoch, die sich vorbörslich noch abgezeichnet hatte, wurde im frühen Handel nichts. Während KI-Werte sich erholten, blieben Anleger in der Breite vorsichtig ob der Unruhen in Frankreich und des Einflusses hoher Energiepreise.

Zum Ende der ersten Handelsstunde auf Xetra lag der Dax mit 0,1 Prozent im Plus bei 25.328 Punkten. Zur Marke von 25.000 Punkten blieb der Leitindex damit aber auf Abstand. Der MDax mit den mittelgroßen Werten lag zeitgleich um ebenfalls um 0,1 Prozent vorne bei 30.418 Punkten.

KI-seitig blieben die Blicke nach Asien gerichtet, wo sich der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 etwas erholen konnten. Der US-Konzern SpaceX hob die Laune mit dem Bericht über einen Milliardengewinn im abgelaufenen Quartal. Im Dax wurden Werte mit KI-Bezug wie Infineon oder Siemens Energy davon gestützt.

Qiagen profitiert abermals von Übernahme-Spekulation

Zu den großen Gewinnern im Dax zählen im frühen Handel außerdem die Aktien des Labordienstleisters und Diagnostikkonzerns Qiagen. Sie knüpfen am Mittwoch vorbörslich an ihren guten Lauf aus dem späten Vortagshandel an. Treiber der Bewegung ist einmal mehr ein Bericht über ein bevorstehendes Angebot des Finanzinvestors EQT.

Der Kurs des Dax-Unternehmens legte in der ersten Handelsstunde im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,6 Prozent zu. Am Vortag war der Kurs bereits um fast vier Prozent gestiegen, vor allem dank einer Rally in den letzten 30 Handelsminuten. Mit 43 Euro notieren die Titel auf ihrem höchsten Stand seit Mitte Februar.

FMC-Aktien nach UBS-Studie unter Druck

Am anderen Ende des Dax finden sich dagegen am Mittwoch die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) wider. Die zuletzt merklich erholten Aktien sind am Mittwochmorgen vorbörslich wieder eingeknickt. Im Xetra-Handel rutschte der Kurs um 2,3 Prozent unter den Xetra-Schluss vom Vorabend.

Der UBS-Experte Graham Doyle nannte die Reformpläne des US-Gesundheitsministeriums für die Behandlung von Nierenerkrankungen einen "neuen und enormen Sorgenfaktor".

In dem entsprechenden Papier der Behörde werde die mangelnde Konkurrenz kritisiert, sodass laut Doyle Maßnahmen zugunsten stärkeren Wettbewerbs zu befürchten seien. Zudem würden Defizite in Transplantationspraxis und Präventionsmaßnahmen angesprochen. Eine Verbesserung hier könnte letztlich zu geringeren Patientenzahlen in der Dialyse führen, so Doyle. Letztere sind schon länger ein Belastungsfaktor für FMC./ag/jha/

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