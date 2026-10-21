Dax Chartanalyse 21.10.2026

Dax verteidigt Unterstützung - dieser Widerstand ist nun entscheidend

onvista · Uhr

Der Dax verteidigt die Unterstützung bei 25.100 Punkten. Fallende Ölpreise und neue Quartalszahlen sorgen für Impulse. Nun rückt die Marke von 25.300 Punkten in den Fokus.

Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Dax Rückblick

Am Dienstag unterstützte vor allem der nachgebende Ölpreis die internationalen Aktienmärkte. Der Dax konnte sich nach einem zwischenzeitlichen Tief bei 25.050 Punkten deutlich erholen und erreichte im weiteren Verlauf 25.407 Punkte. Zum Xetra-Schluss standen 25.304 Punkte auf der Kurstafel, ein geringfügiges Minus von 0,06 Prozent.

Damit wurde die wichtige Unterstützungszone um 25.100 Punkte zunächst erfolgreich verteidigt. Von dort setzte eine erste Gegenbewegung ein. Damit wurde ein Kursbereich bestätigt, der bereits Anfang Oktober mehrfach eine wichtige Rolle gespielt hatte. Der Rückgang vom Monatshoch bei rund 25.690 Punkten hatte den Index innerhalb weniger Handelstage um fast 600 Punkte zurückgeführt.

An der Wall Street profitierte insbesondere der Dow Jones von der Entspannung am Ölmarkt. Er gewann 1,02 Prozent auf 52.495,88 Punkte. Der Nasdaq 100 konnte sich dagegen nicht vollständig von der jüngsten Technologieschwäche lösen und schloss 0,13 Prozent tiefer bei 29.490,28 Punkten. Nachbörslich sorgten zudem die Quartalszahlen von SpaceX und Netflix für unterschiedliche Reaktionen. Während SpaceX mit starkem Umsatzwachstum überzeugte, belastete bei Netflix ein vorsichtiger Ausblick auf das vierte Quartal die Aktie.

Dax Chartanalyse

Für eine nachhaltige Erholung bleibt die Rückkehr über 25.200 Punkte entscheidend. Wir starteten den heutigen Handel sogar bei 25.300 Punkten und damit auf dem Vortagesniveau. Im Zuge der jüngsten Aufwärtsbewegung könnte nun sogar die Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten in den Fokus gerückt werden.

Auf der Unterseite bleibt die Zone um 25.100 Punkte entscheidend. Ein erneuter Bruch könnte den Verkaufsdruck verstärken und einen Rückgang bis 25.000 Punkte auslösen. Darunter wäre die mehrfach bestätigte Unterstützung zwischen 24.800 und 24.850 Punkten das nächste charttechnische Ziel.

Dax Chartanalyse 21.10.2026
Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Für den weiteren Handelsverlauf bleibt die Marke von 25.300 Punkten der entscheidende Orientierungspunkt. Kann der Dax diesen Bereich nachhaltig überwinden, eröffnet sich weiteres Erholungspotenzial bis 25.400 Punkte und anschließend zur Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten. Zusätzliche Impulse könnten am Nachmittag von der Wall Street als Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen kommen.

Dax Unterstützungen25.300 intraday25.200 Wochenverlauf
Dax Widerstände25.420 Nachthandel25.450 Stundenchart
Artikel teilen:
W​e​r​b​u​n​g

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU96PB) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 21.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.829,12 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN3CFG) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 21.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.886,89 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie durch Klick auf das Dokumenten-Symbol.

 Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Das könnte dich auch interessieren

Dax Chartanalyse 20.10.2026
Dax fällt nach Ausbruch zurück – das ist das nächste Zielgestern, 09:08 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 19.10.2026
Dax gibt nach - Diese Haltelinie verhindert tiefere Kurse19. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 16.10.2026
Dax auf neuem Monatshoch - welche Marken jetzt zählen16. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 15.10.2026
Unterstützung hält: Dax-Trend entscheidet sich an dieser Marke15. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Dax Chartanalyse 14.10.2026
Aufwärtstrend gebrochen – 25.400-Punkte-Marke entscheidet14. Okt. · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Schwächster „Mag Seven“-Wert
Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächeltgestern, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzengestern, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen