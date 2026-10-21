Dax verteidigt Unterstützung - dieser Widerstand ist nun entscheidend

Dax Rückblick

Am Dienstag unterstützte vor allem der nachgebende Ölpreis die internationalen Aktienmärkte. Der Dax konnte sich nach einem zwischenzeitlichen Tief bei 25.050 Punkten deutlich erholen und erreichte im weiteren Verlauf 25.407 Punkte. Zum Xetra-Schluss standen 25.304 Punkte auf der Kurstafel, ein geringfügiges Minus von 0,06 Prozent.

Damit wurde die wichtige Unterstützungszone um 25.100 Punkte zunächst erfolgreich verteidigt. Von dort setzte eine erste Gegenbewegung ein. Damit wurde ein Kursbereich bestätigt, der bereits Anfang Oktober mehrfach eine wichtige Rolle gespielt hatte. Der Rückgang vom Monatshoch bei rund 25.690 Punkten hatte den Index innerhalb weniger Handelstage um fast 600 Punkte zurückgeführt.

An der Wall Street profitierte insbesondere der Dow Jones von der Entspannung am Ölmarkt. Er gewann 1,02 Prozent auf 52.495,88 Punkte. Der Nasdaq 100 konnte sich dagegen nicht vollständig von der jüngsten Technologieschwäche lösen und schloss 0,13 Prozent tiefer bei 29.490,28 Punkten. Nachbörslich sorgten zudem die Quartalszahlen von SpaceX und Netflix für unterschiedliche Reaktionen. Während SpaceX mit starkem Umsatzwachstum überzeugte, belastete bei Netflix ein vorsichtiger Ausblick auf das vierte Quartal die Aktie.

Dax Chartanalyse

Für eine nachhaltige Erholung bleibt die Rückkehr über 25.200 Punkte entscheidend. Wir starteten den heutigen Handel sogar bei 25.300 Punkten und damit auf dem Vortagesniveau. Im Zuge der jüngsten Aufwärtsbewegung könnte nun sogar die Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten in den Fokus gerückt werden.

Auf der Unterseite bleibt die Zone um 25.100 Punkte entscheidend. Ein erneuter Bruch könnte den Verkaufsdruck verstärken und einen Rückgang bis 25.000 Punkte auslösen. Darunter wäre die mehrfach bestätigte Unterstützung zwischen 24.800 und 24.850 Punkten das nächste charttechnische Ziel.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Für den weiteren Handelsverlauf bleibt die Marke von 25.300 Punkten der entscheidende Orientierungspunkt. Kann der Dax diesen Bereich nachhaltig überwinden, eröffnet sich weiteres Erholungspotenzial bis 25.400 Punkte und anschließend zur Widerstandszone zwischen 25.450 und 25.475 Punkten. Zusätzliche Impulse könnten am Nachmittag von der Wall Street als Reaktion auf die jüngsten Quartalszahlen kommen.