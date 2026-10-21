Deutsche Börse hebt nach starkem Quartal Ziele erneut an

Reuters · Uhr
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Frankfurt, ⁠20. Okt (Reuters) - Die Kursturbulenzen an den Finanzmärkten geben der Deutschen Börse anhaltenden Rückenwind. "Darüber hinaus sehen wir einen strukturellen Trend, der für ‌uns zunehmend an Bedeutung gewinnt", sagte Jens Schulte, der Finanzchef des Börsenbetreibers, am Dienstag. "Immer ⁠mehr ⁠Vermögen von institutionellen und privaten Anlegern in Europa fließt in kapitalmarktbasierte Anlageprodukte." Beides wirke sich positiv auf die Handelsvolumina aus. Daher hob er zum zweiten Mal binnen ‌weniger Monate die Gesamtjahresziele an.

Die ‌Deutsche Börse erwartet nun für 2026 Nettoerlöse von mehr als 6,5 Milliarden statt der ⁠zuvor angepeilten mehr als 6,4 Milliarden Euro. Der ‌operative Gewinn dürfte ⁠ebenfalls um 100 Millionen Euro auf rund 3,9 Milliarden Euro steigen. Im abgelaufenen Quartal wuchsen die Nettoerlöse um 13 ‌Prozent auf 1,63 ⁠Milliarden Euro und das ⁠Betriebsergebnis um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro.

Diese Zahlen stießen bei Anlegern auf ein positives Echo. Die Aktien der Deutschen Börse stiegen im Frankfurter Späthandel um 0,6 Prozent.

(Bericht von Hakan Ersen. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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