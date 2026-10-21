Deutschland und Russland entkoppeln sich immer mehr voneinander

Berlin, 21. Okt (Reuters) - ⁠Ob Handel, Flugreisen oder Zuzüge: Der deutsch-russische Austausch hat als Folge des anhaltenden Krieges gegen die Ukraine drastisch abgenommen. Im ersten Halbjahr 2026 importierte Deutschland 96,4 Prozent weniger Waren aus Russland als im Vorkriegsjahr 2021, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Der Wert der Einfuhren sank von 15,0 Milliarden auf gut 0,5 Milliarden Euro. Die deutschen Ausfuhren nach Russland ‌brachen im selben Zeitraum um 73,1 Prozent ein - von gut 12,7 auf 3,4 Milliarden Euro.

Die Sanktionen der Europäischen Union haben die Handelsstruktur grundlegend verändert. Waren im Vorkriegszeitraum vor allem Erdöl und Erdgas die wichtigsten Importgüter, sind ⁠es nun Nahrungs- und ⁠Futtermittel, Metalle und chemische Erzeugnisse. Bei den Exporten dominieren inzwischen pharmazeutische Erzeugnisse, die mehr als 40 Prozent der Lieferungen ausmachen.

"LANGE ZEIT EINE SCHWERE HYPOTHEK"

Die wirtschaftliche Entflechtung zeigt sich auch bei den Unternehmen. Die Zahl der von Russland aus kontrollierten Firmen in Deutschland sank von 229 im Jahr 2021 auf 76 im Jahr 2024. Ihr Umsatz brach von knapp 25,4 auf 8,4 Milliarden Euro ein. Umgekehrt ging die Zahl der von deutschen Investoren kontrollierten Unternehmen in ‌Russland im selben Zeitraum von 481 auf 290 zurück. Der dort erzielte ‌Jahresumsatz fiel von rund 38 auf 13 Milliarden Euro.

"Die Zahlen unterstreichen die umfassende Entkopplung der deutschen und russischen Wirtschaft seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine", betonte der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft. Unter den deutschen Handelspartnern weltweit sei Russland binnen fünf ⁠Jahren von Rang 13 auf Rang 49 abgerutscht. "Die gute Nachricht ist: Der deutsche Osthandel konnte den Ausfall Russlands kompensieren – ‌ein Zeichen für die wirtschaftliche Dynamik der gesamten Region und ⁠die Flexibilität deutscher Unternehmen", hieß es. In den vergangenen Monaten seien die Tätigkeit und der Rückzug ausländischer Unternehmen aus Russland weiter erschwert worden, etwa durch neue Eingriffe in Eigentumsrechte und Gewinntransfers. "Diese fehlende Rechtssicherheit in Russland und der damit verbundene massive Vertrauensverlust wird auf lange Zeit eine schwere Hypothek für die deutsch-russischen ‌Wirtschaftsbeziehungen bleiben", so der Ost-Ausschuss.

WENIGER STUDIENANFÄNGER

Der Austausch zwischen beiden Ländern ⁠ist auch auf anderer Ebene stark zurückgegangen. Wegen ⁠des bestehenden Direktflugverbots ging im ersten Halbjahr die Zahl der an deutschen Hauptverkehrsflughäfen startenden wie auch der dort landenden Fluggäste mit Direktverbindung nach und von Russland gegen null. Mit letztbekanntem Streckenziel Russland hoben noch gut 39.900 Fluggäste von Deutschland ab – beispielsweise mit Umstieg in der Türkei oder anderen Drittstaaten ohne Direktflugverbot. Das waren 95,9 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2019, also vor den pandemiebedingten Einschränkungen des Flugverkehrs.

Zudem hat sich die Wanderungsbewegung umgekehrt: Im ersten Halbjahr zogen mehr russische Staatsangehörige aus Deutschland fort, als hierher kamen. Auch die Zahl russischer Studienanfänger in Deutschland hat sich von 2021 bis 2025 um 40 Prozent verringert.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar ⁠2022 hat die EU in 21 Paketen weitreichende Sanktionen verhängt. Diese betreffen unter anderem den Handel, den Finanzsektor und den Flugverkehr.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Elke Ahlswede, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)