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eBay - Achtung: Lieblingssetup!

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Achtung: Lieblingssetup!

Die eBay-Aktie befindet sich seit 2009 in einem stabilen, übergeordneten Aufwärtstrend. Dabei hat der Titel immer wieder trendbestätigende Formationen ausgebildet und nach oben aufgelöst. Aktuell führt dieses Verhaltensmuster zu einem unserer bevorzugten markttechnischen Ansätze: Die Aktie weist eine hohe Relative Stärke (Levy) und hat zugleich eine charttechnische Konsolidierungsformation abgeschlossen. Konkret gelang der Ausbruch aus einer trendbestätigenden Flagge (siehe Chart). Als Sahnehäubchen gibt es ein neues Allzeithoch (124,59 USD) gratis dazu. In der Summe entsteht nicht nur ein kurzfristiges Kaufsignal, sondern auch der langfristige Trend hat eine weitere Bestätigung erfahren. Das Kursziel aus der beschriebenen Flaggenkonsolidierung lässt sich auf rund 140 USD taxieren. Perspektivisch dürfte die eBay-Aktie ihre Serie an neuen Rekordständen also weiter ausbauen, zumal auch der MACD gerade ein neues Einstiegssignal liefert. Trotz der stimmigen Perspektiven sollten Anlegerinnen und Anleger dennoch auf ein konsequentes Risikomanagement achten. Neben der Flaggenbegrenzung (akt. bei 114,44 USD) bietet sich die 38-Wochen-Linie (akt. bei 104,51 USD) als Absicherung auf der Unterseite an.

eBay (Weekly)

Chart eBay
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart eBay

Chart eBay
Quelle: LSEG, tradesignal²



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