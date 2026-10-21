Energiekonzern Iberdrola erhöht erneut Gewinnziel - Stromgeschäft treibt

dpa-AFX · Uhr
Thema: InfrastrukturErneuerbare Energien
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

BILBAO (dpa-AFX) - Der spanische Energiekonzern Iberdrola wird nach einem deutlichen Gewinnplus in den ersten neun Monaten zuversichtlicher für 2026. Im laufenden Jahr soll nun der bereinigte Überschuss um mindestens zehn Prozent zulegen, wie das Unternehmen am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Zuletzt war der Energiekonzern von einem Zuwachs von mehr als acht Prozent ausgegangen. Im vergangenen Jahr hatten gut 6,2 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Die Aktie reagierte auf die Nachrichten kaum, da bereits mit einer Erhöhung der Prognose gerechnet wurde.

In den ersten neun Monaten erhöhte sich der bereinigte Nettogewinn im Jahresvergleich um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um sieben Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken Stromnetzgeschäft.

Der Umsatz kletterte in den drei Quartalen bis Ende September um gut sechs Prozent auf 34,4 Milliarden Euro. Während Analysten mit einem etwas geringeren Nettogewinn und Erlös gerechnet hatten, hatten sie beim operativen Ergebnis etwas mehr auf ihren Zetteln./mne/nas/stk

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Iberdrola

Das könnte dich auch interessieren

Debatte über Kraftstoff-Beimischung
Verbio: Pläne für E20-Kraftstoff stützen den Kurs19. Okt. · dpa-AFX
Verbio: Pläne für E20-Kraftstoff stützen den Kurs
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Schwächster „Mag Seven“-Wert
Tesla vor den Zahlen: Warum der Kurs 2026 so schwächeltgestern, 13:00 Uhr · onvista
Plus
Endspurt beim "Trader 2026"
So will ich den Chipcrash jetzt nutzengestern, 09:07 Uhr · onvista
Plus
Abbauen, Absichern oder Verkaufen?
Chip-Ausverkauf: So gehen Profis jetzt vor19. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen