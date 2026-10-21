EQS-Adhoc: Delivery Hero SE: Die Taiwanesische Wettbewerbsbehörde (“TFTC”) erteilt keine Freigabe für den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an A2G Holdings Inc. (“Grab”)

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Delivery Hero SE: Die Taiwanesische Wettbewerbsbehörde (“TFTC”) erteilt keine Freigabe für den Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an A2G Holdings Inc. (“Grab”)



21.10.2026 / 10:19 CET/CEST

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Berlin, 21. Oktober 2026 – Delivery Hero SE (“Delivery Hero” oder die “Gesellschaft”, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) bestätigt, dass die TFTC heute eine Pressemitteilung veröffentlicht hat, in der sie über ihre Entscheidung informiert, keine Freigabe für den beabsichtigten Verkauf von Delivery Heros Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Grab zu erteilen.

Delivery Hero hatte den beabsichtigten Verkauf des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan - durch Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Foodpanda Taiwan Co., Ltd. - an Grab (die “Transaktion”) am 23. März 2026 bekanntgegeben. Die Transaktion stand unter dem Vorbehalt der Erlangung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der kartellrechtlichen Freigabe durch die TFTC.

Das Recht auf Einlegung eines Rechtsmittels bleibt von der Entscheidung der TFTC unberührt. Gemäß den vereinbarten Transaktionsbedingungen hat Delivery Hero angemessene Transaktionsschutzmaßnahmen vereinbart, darunter eine Break Fee-Vereinbarung, die bestimmten Bedingungen unterliegen.

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