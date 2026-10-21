EQS-Adhoc: Leifheit Aktiengesellschaft: Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr 2026

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Leifheit Aktiengesellschaft: Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr 2026



21.10.2026 / 18:42 CET/CEST

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Leifheit Aktiengesellschaft: Anpassung der Prognose für das Gesamtjahr 2026

Nassau (Deutschland), 21. Oktober 2026 – Der Vorstand der Leifheit AG (ISIN DE0006464506) hat heute auf Basis der vorläufigen Geschäftszahlen der ersten neun Monate 2026 sowie vor dem Hintergrund der beschleunigten Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS und der vorzeitigen Beendigung des Dienstvertrags des Vorstand Operations zum 31. Dezember 2026 eine Neueinschätzung der Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 vorgenommen.

Vor dem Hintergrund einer weiterhin rückläufigen Marktentwicklung passt der Vorstand seine Prognose für den Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2026 leicht an. Trotz positiver Dynamik im vierten Quartal wird nun ein Umsatzrückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (232,6 Mio. EUR) erwartet. Zuvor war ein leichter Umsatzrückgang prognostiziert worden.

Der Vorstand erwartet nun ein Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) zwischen -5 und -6 Mio. EUR. Bisher war ein EBIT von 0 Mio. EUR erwartet worden. Im prognostizierten Ergebnis sind Sonderaufwendungen in Höhe von etwa 7 Mio. EUR für die Umsetzung des Performanceprogramms FOCUS sowie für Rückstellungen im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung des Vorstandsvertrags enthalten. Der Aufsichtsrat hat die Verkleinerung des Vorstands der Leifheit AG von bisher drei auf zwei Mitglieder beschlossen, was zu einer nachhaltigen Kostensenkung beitragen wird. Ohne die Einmaleffekte wird nun mit einem EBIT vor Sondereffekten von etwa 1 bis 2 Mio. EUR gerechnet.

Der Free Cashflow wird im Gesamtjahr 2026 voraussichtlich bei -1 bis -2 Mio. EUR liegen. Zuletzt wurde ein Wert von 0 Mio. EUR erwartet (Vorjahr: 6,4 Mio. EUR).

In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2026 erzielte der Leifheit-Konzern nach vorläufigen Berechnungen einen Umsatz von 169,1 Mio. EUR (9M 2025: 179,0 Mio. EUR) und ein EBIT von -2,9 Mio. EUR (9M 2025: 5,4 Mio. EUR). Im Ergebnis sind Sondereffekte aus dem FOCUS-Programm in Höhe von 2,0 Mio. EUR enthalten. Im dritten Quartal 2026 lag das Konzern-EBIT bei -0,2 EUR (Q3 2025: 3,4 Mio. EUR).

Die Angaben zur Entwicklung in den ersten neun Monaten 2026 basieren auf vorläufigen Berechnungen. Daher kann es zu Abweichungen gegenüber diesen Angaben in den Geschäftszahlen kommen, die in der Quartalsmitteilung am 5. November 2026 unter https://www.leifheit-group.com/investor-relations/berichte-und-praesentationen/veröffentlicht werden.

Kontakt:

Leifheit AG

Petra Dombrowsky

Executive Assistant/CIRO

D-56377 Nassau

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