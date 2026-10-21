EQS-Adhoc: TAKKT AG: Cyberangriff bei TAKKT AG

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Thema: Cybersecurity
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EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Sonstiges
TAKKT AG: Cyberangriff bei TAKKT AG

21.10.2026 / 16:26 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Cyberangriff bei TAKKT AG Stuttgart, 21. Oktober 2026.

Die TAKKT AG ist Ziel eines Cyberangriffs auf Teile ihrer IT-Systeme geworden. Betroffen sind IT-Systeme der Geschäftssparten Industrial & Packaging in Europa und Foodservices in Nordamerika. Um mögliche Auswirkungen einzugrenzen, wurden Teile der Systeme vorsorglich heruntergefahren. Dadurch sind derzeit die Auftragsabwicklung, der Kundenservice und die Auslieferungen erheblich eingeschränkt. Im Rahmen von Übergangslösungen können Bestellungen weiterhin über den Webshop und weitere Kanäle aufgegeben werden, ihre Weiterverarbeitung und Lieferung sind jedoch eingeschränkt.

Die betroffenen IT-Systeme und das Ausmaß des Angriffs werden derzeit analysiert. Ob und in welchem Umfang ein Schaden entstanden ist und wann die Systeme wieder uneingeschränkt zur Verfügung stehen, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht beurteilen.

Auf Basis des für solche Fälle vorgesehenen Notfallplans hat TAKKT unverzüglich Schutzmaßnahmen eingeleitet. Eine eigens eingerichtete Task-Force arbeitet gemeinsam mit externen Cybersecurity-Experten und IT-Forensikern daran, den Vorfall aufzuarbeiten und den regulären Betrieb so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Kontakt:

Benjamin Bühler

Head of Investor Relations

investor@takkt.de

+49 711 3465 8223

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:TAKKT AG
Presselstr. 12
70191 Stuttgart
Deutschland
Telefon:+49 (0)711 3465 80
Fax:+49 (0)711 3465 8104
E-Mail:investor@takkt.de
Internet:www.takkt.de
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WKN:744600
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
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