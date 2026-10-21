EQS-AFR: Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Pfandbriefbank AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Pfandbriefbank AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



21.10.2026 / 07:48 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hiermit gibt die Deutsche Pfandbriefbank AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.pfandbriefbank.com/investoren/finanzberichte/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort:

https://www.pfandbriefbank.com/en/investors/financial-reports/

21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank AG Parkring 28 85748 Garching Deutschland Internet: http://www.pfandbriefbank.com LEI Code: DZZ47B9A52ZJ6LT6VV95

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2419198 21.10.2026 CET/CEST