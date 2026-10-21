EQS-DD: EnviTec Biogas AG: 2. vLB GmbH & Co. KG, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



21.10.2026 / 15:30 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: 2. vLB GmbH & Co. KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Olaf Nachname(n): von Lehmden Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

EnviTec Biogas AG

b) LEI

529900J2IRSW3ULWN521

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0MVLS8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 17,114422 EUR 174.549,99 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 17,1144 EUR 174.549,9900 EUR

e) Datum des Geschäfts

20.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Tradegate MIC: TGAT

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

21.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: EnviTec Biogas AG Industriering 10a 49393 Lohne Deutschland Internet: www.envitec-biogas.de LEI Code: 529900J2IRSW3ULWN521

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