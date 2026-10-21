EQS-News: Coway räumt den Good Design Award 2026 ab und beweist damit seine unübertroffene Designkompetenz im gesamten Portfolio.

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Coway räumt den Good Design Award 2026 ab und beweist damit seine unübertroffene Designkompetenz im gesamten Portfolio.



21.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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Das Unternehmen sichert sich fünf Auszeichnungen für sein vielfältiges Produktportfolio, darunter umweltfreundliche Haushaltsgeräte und die BEREX Wellness-Produktlinie.

Es schafft einen seltenen „Design Grand Slam", indem es in diesem Jahr die vier wichtigsten internationalen Designpreise der Welt abräumt.

SEOUL, Südkorea, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass sie bei den Good Design Awards 2026 eine beeindruckende Bilanz vorweisen konnte und fünf Auszeichnungen erhielt. Mit diesen jüngsten Erfolgen hat Coway einen seltenen „Design Grand Slam" erzielt und in diesem Jahr die vier wichtigsten Designwettbewerbe der Welt abgeräumt – den iF Design Award, den Red Dot Design Award, den IDEA Award und nun auch den Good Design Award.

Coway's 2026 Good Design Award Honorees

Der vom Japan Institute of Design Promotion (JDP) verliehene Good Design Award genießt weltweit hohes Ansehen und zeichnet Produkte aus, die durch herausragende Benutzerfreundlichkeit, Innovation und Nachhaltigkeit die Lebensqualität verbessern.

Das preisgekrönte Sortiment von Coway in diesem Jahr verdeutlicht die Fähigkeit des Unternehmens, modernste Technologie nahtlos mit anspruchsvoller Wohnästhetik in verschiedenen Produktkategorien zu verbinden. Zu den ausgezeichneten Produkten zählen der „Icon Water Purifier 3" (Wasserfilter) der „Square Fit Air Purifier" (Luftreiniger), der neu vorgestellte „Zero Food Waste Disposer (Mikroorganismus-Typ)" (Abfallzerkleinerer) sowie zwei Premium-Massagesessel der Schlaf- und Wellnessmarke BEREX.

Insbesondere die Square Fit Air Purifier-Serie (Luftreiniger) gelang es, einen eigenen „Grand Slam" zu erzielen, da sie in diesem Jahr alle vier bedeutenden internationalen Designpreise gewann. Die Serie ist in vier verschiedenen Größen für unterschiedliche Raumgrößen erhältlich und wurde für ihre kompakte, architektonisch anmutende Silhouette sowie für ein intuitives Bedienfeld gelobt, das den Bedienkomfort erheblich verbessert. Durch die vollständige Verbergung der Lufteinlassöffnungen besticht sie durch ein elegantes, minimalistisches Äußeres, das sich harmonisch in jede Inneneinrichtung einfügt und gleichzeitig eine leistungsstarke Luftreinigung bietet.

Zu den weiteren herausragenden Gewinnern gehören:

Icon Water Purifier 3 (Wasserreiniger): Dieser für die moderne Küche konzipierte, äußerst kompakte Wasserfilter (nur 16 cm breit) verfügt über einen „Smart Moving Faucet"(intelligenten beweglichen Wasserhahn). Ausgestattet mit einem automatischen Sensor passt der Wasserhahn seine Höhe intelligent an das jeweilige Gefäß an – vom kleinen Becher bis zum hohen Glas –, wodurch Spritzer vermieden werden und der Bedienkomfort maximiert wird.

BEREX Pebble Chair 2 (Pebble-Stuhl): Dieser Stuhl vereint ein anspruchsvolles Design mit erstklassigen Massagefunktionen und verfügt über einen ergonomischen „SSL-Rahmen", der sich perfekt an die Körperkonturen vom Kopf bis zum Oberschenkel anpasst. Darüber hinaus wurde der Neigungswinkel auf maximal 152 Grad erweitert, um ein tieferes und stabileres Entspannungserlebnis zu ermöglichen.

BEREX Triple Chair 2 Slim (Dreifachstuhl): Ein weiterer innovativer Massagesessel im Möbelstil, der sich durch außergewöhnliche Vielseitigkeit auszeichnet – er lässt sich nahtlos als Bürostuhl am Schreibtisch, als Liegesofa für die tägliche Erholung und als hochwertiger Massagesessel zur Linderung von Ermüdungserscheinungen nutzen. Darüber hinaus ist es 9 % kleiner als sein Vorgänger und verfügt über versteckte Räder für mühelose Mobilität.

„Der Erfolg in so unterschiedlichen Kategorien bei den weltweit führenden Designpreisen ist ein Beleg für die Kernphilosophie von Coway: die Harmonisierung fortschrittlicher Technologie mit den Lebensräumen des Alltags", erklärte Jinsang Hwang, Leiter des Coway Design Lab. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Grenzen der Innovation zu erweitern und erstklassige Lifestyle-Lösungen anzubieten, die nicht nur außergewöhnliche Leistung erbringen, sondern auch das Alltagserlebnis und die Ästhetik der Häuser unserer Kunden aufwerten."

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway (KRX: 021240) wurde 1989 in Korea gegründet. Die „Best Life Solution Company" ist ein weltweit führender Innovator, der sich der Verbesserung des Alltags durch modernste Haushaltsgeräte für ein gesünderes Raumklima und hochwertige Wellness-Lösungen verschrieben hat. Coway, bekannt für seine branchenführenden Wasserfilter, Luftreiniger und Bidets, baut seine Premium-Marke für Schlaf und Wellness, BEREX, aus, um den globalen Lifestyle-Sektor mit intelligenten Matratzen und hochmodernen Massagesesseln voranzubringen. Angetrieben von intensiver Forschung und preisgekrönter Technik treibt Coway sein Geschäft in wichtigen Märkten wie Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam und Europa weiter voran. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oderhttp://newsroom.coway.com.

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Cision

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