EQS-News: RCU startet die Archäologiesaison 2026-2027 in AlUla und Khaybar

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RCU startet die Archäologiesaison 2026-2027 in AlUla und Khaybar



21.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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Saudische und internationale Teams treiben die Langzeitforschung zur Menschheitsgeschichte Nordwestarabiens voran – von prähistorischen Landschaften und antiken Königreichen bis hin zum Leben in Oasen, Pilgerwegen und dem Erhalt des kulturellen Erbes.

Die Saison baut auf früheren Entdeckungen auf und stärkt gleichzeitig die saudischen Kapazitäten in den Bereichen Archäologie, Feldforschung, digitale Dokumentation und Kulturerbevermittlung.

ALULA, Saudi-Arabien, 21. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Königliche Kommission für AlUla hat die neueste Phase ihrer Archäologiesaison 2026–2027 gestartet und bringt saudische und internationale Teams zusammen, um die langfristige archäologische Forschung in AlUla und Khaybar voranzutreiben.

RCU launches 2026â€“2027 Archaeology Season across AlUla and Khaybar

Aufbauend auf den Erfolgen der vergangenen Saisons setzt das diesjährige Programm die Arbeit der RCU fort, eine der bedeutendsten archäologischen Landschaften Nordwestarabiens zu erforschen, zu dokumentieren, zu erhalten und zu interpretieren. Die Saison vereint ein breites Programm aus Feldarbeit, spezialisierter Forschung, digitaler Dokumentation und Einbindung der lokalen Bevölkerung in AlUla und Khaybar und trägt so zu einem tieferen Verständnis der Menschheitsgeschichte der Region und ihrer Rolle in der antiken Welt bei.

Das Programm spiegelt die zunehmende Reife der archäologischen Arbeit der RCU wider. Mit der Wiederaufnahme der Feldmissionen gehen die Forscher von einzelnen Entdeckungen zu tiefergehenden wissenschaftlichen Analysen über und verknüpfen Erkenntnisse aus verschiedenen Epochen, Orten und Disziplinen, um ein umfassenderes Verständnis davon zu gewinnen, wie die Menschen über Jahrtausende hinweg in AlUla und Khaybar lebten, sich in ihnen bewegten und sie prägten.

Die Arbeit dieser Saison ist um zentrale Forschungsthemen herum strukturiert, darunter frühe menschliche Präsenz und Vorgeschichte; antike Königreiche und Oasengesellschaften; Routen und Pilgerfahrten; Umweltgeschichte und Wassermanagement; Inschriften und schriftliches Erbe; materielle Kultur und Subsistenz; Konservierung; und digitale Dokumentation.

In Hegra setzen Teams ihre Vermessungs-, Ausgrabungs- und Spezialstudien des Siedlungszentrums und der antiken Oase fort, einschließlich Material, das mit Flora, Fauna und Kleinfunden in Verbindung steht. Ziel dieser Arbeit ist es, das Verständnis des Lebens an diesem Ort über verschiedene Epochen hinweg zu vertiefen und die umfassendere Interpretation der archäologischen Landschaft von Hegra zu unterstützen.

In Dadan baut die zweite Phase des Archäologischen Projekts Dadan auf den Ergebnissen der vorangegangenen fünfjährigen Mission auf. Die aktuellen Arbeiten konzentrieren sich auf weitere Ausgrabungen und Untersuchungen der Bestattungs- und Wohnbereiche, um den Forschern ein besseres Verständnis der Entwicklung, Nutzung und Wiederverwendung eines der wichtigsten antiken Zentren von AlUla zu ermöglichen.

In Khaybar werden im Rahmen laufender und neuer Forschungen die Oase über verschiedene Epochen hinweg untersucht. Dazu gehören Ausgrabungen der bedeutenden neolithischen Stätte Al-Maṭḥana sowie Untersuchungen von Sedimentarchiven, Paläoumwelten und menschlichen Gesellschaften von der späten Vorgeschichte bis zur islamischen Zeit. Zusammengenommen helfen diese Missionen den Forschern, die Beziehung zwischen natürlichen Ressourcen, menschlicher Präsenz und kulturellem Wandel in einer der wichtigsten Oasenlandschaften der Region zu verstehen.

Das Projekt „Pilgerwege in Süd-AlUla" setzt die Arbeiten an Festungen und Bahnhöfen fort und untersucht gleichzeitig eine Strecke von über 100 km zwischen den Festungen AlBadai' und Zumurrud, um die Nord-Süd-Reiserouten in islamischer und früherer Zeit nachzuzeichnen. Diese Forschung trägt dazu bei, zu verdeutlichen, wie Menschen, Güter und Ideen durch Netzwerke von Reisen, Handel und Pilgerfahrten in der Region verbreitet wurden.

Das AlUla Inscriptions Corpus Analysis Project setzt in Zusammenarbeit mit der Universität Gent seine Arbeit fort, um die in AlUla aufgezeichneten Inschriften zu übersetzen, zu untersuchen und in ihren Kontext einzuordnen. Das Projekt unterstützt den Zugang zu einem der wichtigsten Korpora des schriftlichen Erbes der Region, indem es auf AlUlas Aufzeichnungen von mehr als 25.000 Inschriften aufbaut und durch die Entwicklung einer Online-Datenbank zu zukünftigen Forschungen beiträgt.

Auch Spezialstudien erweitern das Verständnis des Alltagslebens und der Umweltgeschichte. Die Forschung an Tierresten, Keramik, Qanat-Wassersystemen und Fundstücken aus Tell Saq hilft Archäologen, von der Feldentdeckung zu einer tiefergehenden Analyse von Ernährung, Produktion, Austausch, rituellen Praktiken, Oasenwassermanagement und materieller Kultur überzugehen.

Die Saison spiegelt auch das Engagement der RCU für den Ausbau der saudischen Kapazitäten in der Archäologie und der Erforschung des kulturellen Erbes wider. Durch Feldarbeit, Laborarbeit, Spezialstudien, digitale Dokumentation, Einbindung der lokalen Bevölkerung und Zusammenarbeit mit führenden internationalen Institutionen unterstützt das Programm den Wissenstransfer und trägt zur Entwicklung der nächsten Generation saudischer Archäologen, Forscher und Kulturerbeexperten bei.

Ein Workshop zur Einbindung der lokalen Bevölkerung wird die Teilnehmer, darunter Lehrer, Schüler, Rawis und Ranger, durch praktische Aktivitäten, Museums- und Laborerfahrungen sowie Besuche von Ausgrabungsstätten mit dem Erbe von AlUla vertraut machen und so dazu beitragen, archäologische Forschung mit lokalem Wissen und der Einbindung der Öffentlichkeit zu verbinden.

Dr. Abdulrahman Alsuhaibani, Vizepräsident für Kultur an der RCU, sagte:

„AlUla und Khaybar offenbaren weiterhin die Tiefe und Vielfalt der menschlichen Geschichte Nordwestarabiens. Durch kontinuierliche archäologische Forschung erweitert die RCU das Wissen über die antiken Landschaften, Routen, Oasen und Königreiche der Region und stärkt gleichzeitig den Beitrag Saudi-Arabiens zum globalen archäologischen Verständnis. Diese Saison bietet zudem eine wichtige Gelegenheit, nationale Kapazitäten aufzubauen, saudische Talente zu fördern und sicherzustellen, dass die durch die Forschung gewonnenen Erkenntnisse die Art und Weise der Bewahrung, Interpretation und Weitergabe des al-Ula-Erbes an die Welt beeinflussen."

Dr. Rebecca Foote, Direktorin für Archäologie und Kulturerbeforschung an der RCU, sagte:

„Der Wert dieser Saison liegt in der Kontinuität. Die Rückkehr ins Feld ermöglicht es den Teams, neue Erkenntnisse zu überprüfen, Chronologien zu verfeinern und Entdeckungen von einzelnen Fundstätten mit umfassenderen Fragen zu Migration, Klima, Austausch, Nahrungsmittelproduktion, Glauben und langfristigem Kulturwandel zu verknüpfen. In AlUla und Khaybar offenbart die Archäologie den Nordwesten Arabiens als eine dynamische und vernetzte Landschaft, die über Jahrtausende durch Bewegung, Austausch, Umweltveränderungen und menschliche Innovationen geprägt wurde."

Das Forschungsprogramm unterstützt auch die Interpretation und Vermittlung des alUla-Erbes an die Öffentlichkeit. Die Erkenntnisse aus archäologischen Missionen fließen in Ausstellungen, die Interpretation der Stätten, das Geschichtenerzählen der Rawi, kulturelle Programme und öffentlichkeitswirksame Erlebnisse zum Thema Kulturerbe ein und helfen den Besuchern, sich anhand von evidenzbasierten Erzählungen mit dem Erbe von AlUla auseinanderzusetzen.

Das langfristige Archäologieprogramm der RCU ist Teil ihres umfassenderen Engagements für die Erhaltung des kulturellen Erbes von AlUla, Investitionen in Wissen, Stärkung der nationalen Kapazitäten und Positionierung Nordwestarabiens als wichtiges Zentrum für archäologische Forschung, kulturellen Austausch und erbeorientierte Entwicklung.

RCU launches 2026â€“2027 Archaeology Season across AlUla and Khaybar

RCU launches 2026â€“2027 Archaeology Season across AlUla and Khaybar

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