EQS-News: Vectron Systems AG: Hauptaktionärin Arrow HoldCo GmbH stellt förmliches Squeeze-out-Verlangen nach § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG

EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out

Vectron Systems AG: Hauptaktionärin Arrow HoldCo GmbH stellt förmliches Squeeze-out-Verlangen nach § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG



21.10.2026 / 12:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Münster, 21. Oktober 2026 -

Die Arrow HoldCo GmbH hat dem Vorstand der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7 / WKN: A0KEXC) am 19. Oktober 2026 ein förmliches Verlangen nach § 327a Abs. 1 Satz 1 AktG übermittelt. Danach soll die Hauptversammlung der Gesellschaft beschließen, die Aktien der Minderheitsaktionäre gegen Gewährung einer angemessenen Barabfindung auf die Arrow HoldCo GmbH als Hauptaktionärin zu übertragen (aktienrechtlicher Squeeze-out). Die Hauptaktionärin hält 8.472.201 der insgesamt 8.882.165 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Vectron Systems AG. Das entspricht rund 95,38 % des Grundkapitals. Sie gehört zum Konzern der US-amerikanischen Shift4 Payments, Inc.

Die Höhe der Barabfindung hat sie auf EUR 13,07 je Aktie festgelegt. Dies entspricht dem umsatzgewichteten Dreimonatsdurchschnittskurs vor Ankündigung des Squeeze-outs am 3. Juli 2026 und liegt über dem nach dem Ertragswertverfahren (IDW S 1) ermittelten Wert je Aktie. Der gerichtlich bestellte sachverständige Prüfer hat die Angemessenheit der festgelegten Barabfindung am 21. Oktober 2026 bestätigt.

Eine außerordentliche Hauptversammlung zur Beschlussfassung über den Squeeze-out ist für den 3. Dezember 2026 geplant. Wirksam wird die Übertragung der Aktien erst, wenn der Squeeze-out -Beschluss in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen ist.

Kontakt:

Vectron Systems AG

Tobias Meister

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

phone +49 (0) 2983 908121

mobile +49 (0) 170 2939080

fax +49 (0)251 2856-560

tobias.meister@vectron.de

21.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Vectron Systems AG Willy-Brandt-Weg 41 48155 Münster Deutschland Telefon: 0251/ 28 56 - 0 Fax: 0251/ 28 56 - 564 E-Mail: info@vectron.de Internet: www.vectron.de ISIN: DE000A0KEXC7 WKN: A0KEXC Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Hamburg LEI Code: 529900FM8YZZ3AQ4S269 EQS News ID: 2418444

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418444 21.10.2026 CET/CEST