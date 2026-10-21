EQS-PVR: Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG

EQS Stimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG

Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



21.10.2026 / 10:08 CET/CEST

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Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten Brockhaus Technologies AG

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 19.10.2026

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 0 % 6.855.666 Letzte Veröffentlichung 34,381 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 0 0 0 % 0 %

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Brockhaus Technologies AG Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt am Main Deutschland Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/ LEI Code: 5299007DQ4OLATJQIX97

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