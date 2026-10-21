Erde steuert laut UN auf 2,8 Grad Erwärmung zu

dpa-AFX · Uhr
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NAIROBI (dpa-AFX) - Die Erde steuert den Vereinten Nationen zufolge mit der aktuellen weltweiten Klimapolitik bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,8 Grad Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit zu. Jeder Bruchteil eines Grades über 1,5 Grad erhöhe das Risiko für tödliche Fluten, Hitzewellen und Waldbrände, sagte die Direktorin des UN-Umweltprogramms, Inger Andersen./swe/DP/jha

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