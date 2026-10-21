EU durchleuchtet Booking.com wegen mangelndem Schutz gegen Abzocke

Brüssel, ⁠21. Okt (Reuters) - Die Europäische Union (EU) ermittelt gegen Booking.com wegen mutmaßlich unzureichenden Schutz der Nutzer vor Kriminellen. "Europäer sollten ihren Urlaub ‌buchen können, ohne Angst vor Betrug haben zu müssen", betonte Technologie-Kommissarin Henna ⁠Virkkunen ⁠am Mittwoch. Im Zentrum der Untersuchungen stünden Anzeigen für nicht existierende Unterkünfte sowie Identitätsmissbrauch. Es solle geklärt werden, ob die Buchungsplattform ausreichende Maßnahmen ‌ergreife, um diese Risiken zu ‌minimieren.

"Sicherheit, Vertrauen und der Schutz personenbezogener Daten haben bei Booking.com höchste Priorität", ⁠betonte ein Unternehmenssprecher. Der US-Konzern arbeite im ‌Kampf gegen Cyberkriminalität ⁠eng mit den zuständigen Stellen zusammen.

Die Grundlage für die EU-Untersuchungen ist der Digital Services Act (DSA). Dieser verpflichtet große Online-Plattformen unter ‌anderem zu ⁠einem strengen Vorgehen gegen ⁠illegale und schädliche Inhalte. Bei Verstößen drohen Geldbußen von bis zu sechs Prozent des jährlichen weltweiten Umsatzes.

(Bericht von Foo Yun Chee; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)