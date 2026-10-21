EU ermittelt gegen Booking.com wegen Betrugsfällen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Europäische Kommission ermittelt gegen das Reiseportal Booking.com wegen möglicher Verstöße gegen Verbraucherschutzvorschriften. Das Unternehmen steht unter anderem im Verdacht, nicht genug gegen Betrüger auf der Plattform getan zu haben, wie aus einer Mitteilung der Brüsseler Behörde hervorgeht./tre/DP/jha